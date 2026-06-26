Policie zjistila, že matka kolem 13. hodiny nechala dvě spící děti v autě, zatímco odešla do prodejny, sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Šlo o děti ve věku dva až tři roky a čtyři až pět let.
Na místo dorazili hasiči ze Sokolské ulice. Ti hned po příjezdu potvrdili, že jde o dvě nezletilé děti v autě. „Velitel zásahu rozhodl o rozbití jednoho z bočních oken vozidla,“ sdělil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
|
Když v horku najdete v zaparkovaném autě dítě nebo zvíře, jednejte
Po vyproštění byly děti předány do péče záchranné služby. „Děti byly opocené, posádka jim podala tekutiny a byly kompletně vyšetřeny,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Děti byly v rámci vitálních funkcí v pořádku a po domluvě s rodiči byly předány zpět do jejich péče.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz