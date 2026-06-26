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Matka nechala spící děti v rozpáleném autě a šla nakupovat. Vytáhli je hasiči

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  15:55
Hasiči v pátek odpoledne vyprošťovali dvě malé děti ze zamčeného auta v ulici U Děkanky v Praze 4. Matka nechala spící ratolesti ve voze a odešla nakupovat, přestože dnes teploty v hlavním městě dosahují až 35 stupňů Celsia. Děti v předškolním věku byly při vědomí, ale dehydrované. Záchranná služba je po vyšetření předala zpět rodičům.
Záchranka a policie zasahovaly v ulici U Děkanky v Praze 4, matka tam nechala děti v rozpáleném autě. (26. června 2026)
Záchranka a policie zasahovaly v ulici U Děkanky v Praze 4, matka tam nechala děti v rozpáleném autě. (26. června 2026)
Záchranka a policie zasahovaly v ulici U Děkanky v Praze 4, matka tam nechala děti v rozpáleném autě. (26. června 2026)
Záchranka a policie zasahovaly v ulici U Děkanky v Praze 4, matka tam nechala děti v rozpáleném autě. (26. června 2026)
6 fotografií

Policie zjistila, že matka kolem 13. hodiny nechala dvě spící děti v autě, zatímco odešla do prodejny, sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Šlo o děti ve věku dva až tři roky a čtyři až pět let.

Na místo dorazili hasiči ze Sokolské ulice. Ti hned po příjezdu potvrdili, že jde o dvě nezletilé děti v autě. „Velitel zásahu rozhodl o rozbití jednoho z bočních oken vozidla,“ sdělil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.

Když v horku najdete v zaparkovaném autě dítě nebo zvíře, jednejte

Po vyproštění byly děti předány do péče záchranné služby. „Děti byly opocené, posádka jim podala tekutiny a byly kompletně vyšetřeny,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Děti byly v rámci vitálních funkcí v pořádku a po domluvě s rodiči byly předány zpět do jejich péče.

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