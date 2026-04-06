Rostou čtvrti s aktivní rezidenční výstavbou v někdejších průmyslových zónách, hlavně pátá a devátá městská část. Ty podle prognóz s výhledem do roku 2050 mají spolu s některými dalšími, například na okraji velkoměsta, růst nadále.
Znaménko minus nese řada údajů nové statistiky. Meziročně se narodilo o více než tisícovku méně dětí, matriky jich evidují méně než 11 tisíc. „Debetní“, záporné, hodnoty dostal loni též přírůstek obyvatel stěhováním, včetně ze zahraničí.
|
Pražanů ubývá, noví se nerodí. Mizí Ukrajinci i lidé hledající levnější bydlení
Tomuto propadu navzdory Praha vzrostla, a to výhradně zásluhou migrace. Naopak má město o více než tři stovky zesnulých, přes 12 tisíc.
„Za nárůstem počtu obyvatel stál výhradně přírůstek stěhováním, 10 386 lidí. Přirozenou cestou naopak ubylo 1 182 lidí. Praha zaznamenala přirozený úbytek obyvatel poprvé od roku 2005,“ shrnul data Adam Vlč z Oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ. Hlavní město náleží k těm s nejméně novorozenci.
„Nejnižší plodnost pod 1,2 dítěte na jednu ženu měly v roce 2025 matky žijící v Praze a Karlovarském kraji,“ uvedl Pavel Hájek, vedoucí oddělení informačních služeb středočeské krajské správy ČSÚ.
Z města pryč
Pokračuje tak trend snižování porodnosti, který začal v roce 2021. Od tohoto roku již setrvale klesají počty narozených, a to z původních přibližně 15 tisíc v roce 2021 na necelých 11 tisíc v roce 2025. Průměrný věk žen při narození dítěte se v roce 2025 dále podle odborníků zvýšil na 30,6 roku, u prvorodiček na téměř 29,2 roku.
Hlavní město rostlo ve 41 z 57 městských částí. V absolutních hodnotách nejvyšší přírůstek, přibližně dvou tisíc obyvatel, zaznamenala Praha 5 a 9. Přes tisícovku v tomto ohledu narostl též počet obyvatel desáté městské části. Opačně se stalo v Praze 13 či 11.
|
Migrace omlazuje Prahu. Tlak je největší na školství, trh práce nápor zvládá
Praha 5 a 9 náleží k obvodům s nejaktivnější bytovou výstavbou. Na „devítce“ jsou podle aktuálních dat též nejnižší průměrné prodejní ceny nových bytů. V posledním čtvrtletí roku 2025 se zde prodala více než pětina nových pražských bytů.
Praha a její obyvatelé
Zdroj: ČSÚ
Praha nejvíce ztrácí populaci ve prospěch ostatních krajů. Za stěhováním do středních Čech stojí především dlouhodobý nedostatek dostupného bydlení v metropoli. Nepřekvapuje, že největší nárůst populace v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenaly obce s rozšířenou působností ležící za pražskou hranicí, Říčany, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a další.
„V přepočtu na tisíc obyvatel byl nárůst počtu obyvatel v okrese Praha-východ ze všech okresů nejvyšší,“ dodal Pavel Hájek.
Příznivá věková struktura přistěhovalých lidí v okresech Praha-východ a Praha-západ pozitivně ovlivňuje přirozenou výměnu obyvatelstva, což se v roce 2025 promítlo do skutečnosti, že tyto okresy za hranicemi metropole byly mezi všemi ostatními v Česku jedinými, v nichž se narodilo nepatrně více dětí, než kolik lidí zemřelo.
|
Praha je obrovská. Kolik stovek tisíc obyvatel by mohla ještě snadno pojmout
Nejméně novorozenců po listopadu 1989 statistiky v hlavním městě zaznamenaly v letech 1996 a 1997, jejich počet klesl pod devět tisíc. Podobně na tom byla „malá“ metropole po 1. světové válce v roce 1919. Tedy ještě před vznikem Velké Prahy. Méně než osm tisíc dětí se narodilo roku 1958.
Naopak tomu bylo v polovině 70. let. Rekordních více než 19 tisíc miminek na svět přišlo v roce 1975, mj. rok poté, co se Praha rozšířila o tři desítky obcí středních Čech. Mezi roky 1979 a 1986 pak však databáze uvádějí úmrtnost přes 17 tisíc Pražanů ročně.
Vyhlídky růstu
Až 300 tisíc nových obyvatel může v metropoli přibýt do roku 2050. Uvádí to studie Institutu plánování a rozvoje (IPR). „Díky této prognóze víme, kde budou potřeba nové školy, ordinace nebo domovy pro seniory,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel IPR. Prognóza ale pracuje i s variantou vyššího růstu až k hranici 1,9 milionu obyvatel.
|
Nezaměstnanost dál roste, nejvíc volných míst má Praha. Generaci Z drtí stres
Charakteristické by mělo být stárnutí populace s nárůstem počtu obyvatel ve věku 65 a více let.
V absolutních číslech porostou nejvíce lokality s výraznou novou výstavbou, jako brownfieldy Holešovice, Bubny-Zátory, Smíchov-jih a další.