Dětí ubývá, metropole roste jen díky migraci. Loni nejvíce v Praze 5 a 9

Jan Bohata
  11:00
Ztráty sčítá hlavní město v demografických statistikách. Méně dětí v metropoli přišlo na svět, naopak přibylo zesnulých. Populace Prahy přesto rostla. Je to díky migraci ze zahraničí, i když nově přistěhovalých též ubylo. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) o pražské populaci v roce 2025.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Aneta Čapková pro iDNES.cz

Rostou čtvrti s aktivní rezidenční výstavbou v někdejších průmyslových zónách, hlavně pátá a devátá městská část. Ty podle prognóz s výhledem do roku 2050 mají spolu s některými dalšími, například na okraji velkoměsta, růst nadále.

Znaménko minus nese řada údajů nové statistiky. Meziročně se narodilo o více než tisícovku méně dětí, matriky jich evidují méně než 11 tisíc. „Debetní“, záporné, hodnoty dostal loni též přírůstek obyvatel stěhováním, včetně ze zahraničí.

Tomuto propadu navzdory Praha vzrostla, a to výhradně zásluhou migrace. Naopak má město o více než tři stovky zesnulých, přes 12 tisíc.

„Za nárůstem počtu obyvatel stál výhradně přírůstek stěhováním, 10 386 lidí. Přirozenou cestou naopak ubylo 1 182 lidí. Praha zaznamenala přirozený úbytek obyvatel poprvé od roku 2005,“ shrnul data Adam Vlč z Oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ. Hlavní město náleží k těm s nejméně novorozenci.

„Nejnižší plodnost pod 1,2 dítěte na jednu ženu měly v roce 2025 matky žijící v Praze a Karlovarském kraji,“ uvedl Pavel Hájek, vedoucí oddělení informačních služeb středočeské krajské správy ČSÚ.

Z města pryč

Pokračuje tak trend snižování porodnosti, který začal v roce 2021. Od tohoto roku již setrvale klesají počty narozených, a to z původních přibližně 15 tisíc v roce 2021 na necelých 11 tisíc v roce 2025. Průměrný věk žen při narození dítěte se v roce 2025 dále podle odborníků zvýšil na 30,6 roku, u prvorodiček na téměř 29,2 roku.

Hlavní město rostlo ve 41 z 57 městských částí. V absolutních hodnotách nejvyšší přírůstek, přibližně dvou tisíc obyvatel, zaznamenala Praha 5 a 9. Přes tisícovku v tomto ohledu narostl též počet obyvatel desáté městské části. Opačně se stalo v Praze 13 či 11.

Praha 5 a 9 náleží k obvodům s nejaktivnější bytovou výstavbou. Na „devítce“ jsou podle aktuálních dat též nejnižší průměrné prodejní ceny nových bytů. V posledním čtvrtletí roku 2025 se zde prodala více než pětina nových pražských bytů.

Praha a její obyvatelé

  • 9 204 – o tolik obyvatel narostla Praha v roce 2025. Stalo se tak výhradně přírůstkem stěhováním. Narodilo se zde 10 946 dětí, naopak zemřelo 12 128 Pražanů. Přirozenou cestou tak ubylo 1 182 lidí, stalo se tak poprvé od roku 2005.
  • 57 432 lidí se loni přistěhovalo do metropole. Vystěhovalých bylo 47 046.
  • 30,6 roku byl průměrný věk žen při narození dítěte v roce 2025.
  • 2 283 – nejvyšší přírůstek obyvatel v absolutních hodnotách měla Praha 9.

Zdroj: ČSÚ

Praha nejvíce ztrácí populaci ve prospěch ostatních krajů. Za stěhováním do středních Čech stojí především dlouhodobý nedostatek dostupného bydlení v metropoli. Nepřekvapuje, že největší nárůst populace v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenaly obce s rozšířenou působností ležící za pražskou hranicí, Říčany, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a další.

„V přepočtu na tisíc obyvatel byl nárůst počtu obyvatel v okrese Praha-východ ze všech okresů nejvyšší,“ dodal Pavel Hájek.

Příznivá věková struktura přistěhovalých lidí v okresech Praha-východ a Praha-západ pozitivně ovlivňuje přirozenou výměnu obyvatelstva, což se v roce 2025 promítlo do skutečnosti, že tyto okresy za hranicemi metropole byly mezi všemi ostatními v Česku jedinými, v nichž se narodilo nepatrně více dětí, než kolik lidí zemřelo.

Nejméně novorozenců po listopadu 1989 statistiky v hlavním městě zaznamenaly v letech 1996 a 1997, jejich počet klesl pod devět tisíc. Podobně na tom byla „malá“ metropole po 1. světové válce v roce 1919. Tedy ještě před vznikem Velké Prahy. Méně než osm tisíc dětí se narodilo roku 1958.

Naopak tomu bylo v polovině 70. let. Rekordních více než 19 tisíc miminek na svět přišlo v roce 1975, mj. rok poté, co se Praha rozšířila o tři desítky obcí středních Čech. Mezi roky 1979 a 1986 pak však databáze uvádějí úmrtnost přes 17 tisíc Pražanů ročně.

Vyhlídky růstu

Až 300 tisíc nových obyvatel může v metropoli přibýt do roku 2050. Uvádí to studie Institutu plánování a rozvoje (IPR). „Díky této prognóze víme, kde budou potřeba nové školy, ordinace nebo domovy pro seniory,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel IPR. Prognóza ale pracuje i s variantou vyššího růstu až k hranici 1,9 milionu obyvatel.

Charakteristické by mělo být stárnutí populace s nárůstem počtu obyvatel ve věku 65 a více let.

V absolutních číslech porostou nejvíce lokality s výraznou novou výstavbou, jako brownfieldy Holešovice, Bubny-Zátory, Smíchov-jih a další.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dětí ubývá, metropole roste jen díky migraci. Loni nejvíce v Praze 5 a 9

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.