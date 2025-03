Brutálně týral děti v péči svého partnera. Byl jsem jen přísný, hájil se odsouzený

Dvaatřicetiletý Petr M. podle soudu v listopadu a prosinci 2019 trýznivým způsobem týral dva chlapce ve věku 4 a 5 let, které měl v péči jeho tehdejší partner – jejich strýc. Ten se stal poručníkem poté, co zemřel otec dětí, a jejich matka (jeho sestra) se o chlapce kvůli omezené svéprávnosti nebyla schopná postarat.

„V době, když se (Petr M.) o poškozené jakožto partner poručníka dětí staral, tak je v blíže nezjištěném počtu případů, vícekrát, fyzicky potrestal tak, že je nepřiměřeným způsobem bil rukou a dále i dosud blíže nezjištěnými předměty všude po těle, házel s nimi o zem nebo o bytové zařízení, například o skříň, či do krabice, zavíral je do úložného prostoru gauče, kopal do nich, sprchoval je ledovou a posléze zase vařící vodou, když je sprchoval, tak jim hrubě prováděl osobní hygienu,“ popsal odvolací soud v pravomocném rozsudku z letošního ledna, který redakce iDNES.cz získala na základě informačního zákona.

Podle verdiktu muž také obě děti strašil tím, že proti nim poštve psa, aby je pokousal, nebo jim nadával slovy, že je zabije či vyhodí z okna.

Chlapci, které úřady jejich strýci odebraly koncem prosince 2019, při výpovědi uvedli, že se k nim choval špatně zejména obžalovaný Petr M. Muže se báli. Když ho měli přirovnat k pohádkové postavě, označili ho negativně – jako vlka.

Odebraní sourozenci byli v zuboženém stavu, měli řadu zranění, čerstvých i několik týdnů starých. Jeden z chlapců měl například modřiny i v oblasti kolem genitálií.

„Způsobená zranění vzhledem k četnosti a k lokalizaci objektivně zjištěných úrazových změn vznikla pravděpodobně aktivním účinkem násilí, zejména v oblasti obličeje, krku a pod levou klíční kostí, a to údery až střední intenzitou. Veškerá vyjmenovaná poranění si dítě způsobit samo nemohlo,“ zmiňuje rozsudek závěry znalce v případě jednoho z chlapců.

Také u druhého dítěte expert vyloučil, že by si všechna zjištěná zranění způsobilo vlastní vinou, například opakovanými pády při hře.

23. ledna 2024

Byl jsem jen přísný, tvrdil muž

Mladší z chlapců měl na levé noze neošetřenou spirální zlomeninu holenní kosti. Podle znalce musel končetinu někdo držet a otočit ji. Jak přesně k tomuto úrazu došlo, se však odvolacímu soudu nepodařilo zjistit.

Chlapec uvedl, že spadl na ulici. Podle bratra ji způsobil Petr M., když „mu do nohy mlátil židlí nebo do ní kopal“. Obžalovaný muž to odmítl a uvedl, že dítě zřejmě spadlo ze schodů nebo na topení. Všechny tyto varianty však znalec jako příčinu zranění vyloučil. Odvolací soud proto tuto zlomeninu z rozsudku vypustil.

Petr M. před soudem připustil, že z něj chlapci mohli mít strach. Zároveň popřel, že by je týral. „Byl jsem přísný, ale bylo to v dobrém, chtěl jsem pomoci s výchovou. Kluci dostali pohlavky, přiznávám i to sprchování, že z toho mohli mít strach. V bytě byl malý bojler, nebyl tam dostatek teplé vody, mohli se sprchovat studenou, ale určitě ne vařící vodou,“ hájil se.

„Odmítám, že bych je třískal. Když jsem přišel, byli potlučení. Pořád byli v bytě, nikdo s nimi nechodil ven. Byli tam zavření se psem, který byl divoký, nevychovaný, agresivní, útočí na děti,“ tvrdil.

Soudy, prvoinstanční i odvolací, mu neuvěřily. Za věrohodné naopak považovaly vyjádření dětí.

„Znalkyně uvedla, že nezjistila ve výpovědích obou chlapců nic, co by ji vedlo k závěru, že by záměrně cokoli zkreslovali, anebo uváděli skutečnosti nezakládající se na pravdě. Navíc je nutno podotknout, že výpovědi obou poškozených zcela jednoznačně korespondují s těmi způsobenými zraněními, která jsou doložena lékařskými zprávami,“ uvádí v rozsudku předseda odvolacího senátu Alexander Károlyi.

Pět let vězení? Málo, řekl soud

Za týrání dětí hrozilo Petrovi M. od pěti do dvanácti let vězení. U Městského soudu v Praze dostal loni na jaře nejmírnější pětiletý trest, což státní zástupkyni, a nakonec i odvolacímu soudu, přišlo málo.

„Jednání bylo velmi brutální, velmi intenzivní, na zranitelných obětech, které nebyly schopny se bránit. (...) Původně uložený trest na samé spodní hranici absolutně neodpovídal výše uvedenému a jevil se odvolacímu soudu jako nepřiměřeně mírný,“ konstatoval soudce Károlyi, jehož senát pak poslal Petra M. do vězení na 6,5 roku.

Druhý muž z již bývalého páru – strýc chlapců a jejich bývalý poručník – dostal loni u pražského městského soudu za ohrožování výchovy dětí dva roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let. Trest přijal a neodvolala se ani žalobkyně, verdikt je proto od loňska pravomocný.

23. ledna 2024

Kromě četných zranění zjistili lékaři u obou chlapců také posttraumatickou stresovou poruchu a syndrom týraného dítěte. Za způsobené duševní útrapy přiznal městský soud jednomu ze sourozenců 100 tisíc korun a druhému, který si toho vytrpěl víc, 150 tisíc.

Odvolací vrchní soud nyní rozhodl, že odsouzení muži mají společně odškodnit děti vyššími částkami – poslat jim 200 a 250 tisíc korun.