Zanedbané děti ze stanu v Kbelích skončily v pěstounské péči, matce hrozí vězení

  16:56
Nadějné pokračování má případ dvojice dětí, které několik měsíců žily s matkou v provizorním stanu nedaleko vojenského letiště v pražských Kbelích. O případu ve čtvrtek informovali pražští strážníci. Obě děti jsou podle sdělení pražského magistrátu v bezpečí a mají zajištěnou pěstounskou péči.
V provizorním stanu u vojenského letiště v Praze-Kbelích žili partneři s malými dětmi (10. března 2023)

O vývoji situace v pátek informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Případ nadále řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a zabývá se jím i policie.

„Pražské sociální pracovnice se o ně okamžitě postaraly a umístily je do neodkladné pěstounské péče, kde jim bylo zajištěno bezpečné prostředí a péče,“ uvedl Hofman. Potvrdil, že situaci těchto dvou dětí dál řeší OSPOD. Další podrobnosti nesdělil.

Strážníci v Praze objevili stan, kde několik měsíců žily zanedbané malé děti

Děti ve stanu spolu s matkou a jejím partnerem objevili pražští strážníci v úterý po desáté hodině večerní při kontrole okolí kbelského letiště. Zaujala je vyšlapaná cestička vedoucí do křoví, našli tam odložené dětské předměty a kočárek.

V provizorním stanu u vojenského letiště v Praze-Kbelích žili partneři s malými dětmi (10. března 2023)

Po chvíli našli i stan s ohništěm. V improvizovaném přístřešku pobývali osmatřicetiletý muž, třiapadesátiletá žena a dvě děti ve věku šest a osm let.

Žena policii sdělila, že na místě žijí trvale, podle dostupných informací již přes rok. Děti byly zcela odříznuty od běžného systému péče – nechodily do školy ani k lékaři. Pro podezření z ohrožování výchovy dítěte hrozí matce až pětiletý trest.

Jak pokračuje rekonstrukce pražského smíchovského nádraží?

Zanedbané děti ze stanu v Kbelích skončily v pěstounské péči, matce hrozí vězení

V provizorním stanu u vojenského letiště v Praze-Kbelích žili partneři s malými...

Nadějné pokračování má případ dvojice dětí, které několik měsíců žily s matkou v provizorním stanu nedaleko vojenského letiště v pražských Kbelích. O případu ve čtvrtek informovali pražští strážníci....

13. března 2026  16:56

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

