Zanedbané děti ze stanu v Kbelích skončily v pěstounské péči, matce hrozí vězení

O vývoji situace v pátek informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Případ nadále řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a zabývá se jím i policie.
„Pražské sociální pracovnice se o ně okamžitě postaraly a umístily je do neodkladné pěstounské péče, kde jim bylo zajištěno bezpečné prostředí a péče,“ uvedl Hofman. Potvrdil, že situaci těchto dvou dětí dál řeší OSPOD. Další podrobnosti nesdělil.
Strážníci v Praze objevili stan, kde několik měsíců žily zanedbané malé děti
Děti ve stanu spolu s matkou a jejím partnerem objevili pražští strážníci v úterý po desáté hodině večerní při kontrole okolí kbelského letiště. Zaujala je vyšlapaná cestička vedoucí do křoví, našli tam odložené dětské předměty a kočárek.
Po chvíli našli i stan s ohništěm. V improvizovaném přístřešku pobývali osmatřicetiletý muž, třiapadesátiletá žena a dvě děti ve věku šest a osm let.
Žena policii sdělila, že na místě žijí trvale, podle dostupných informací již přes rok. Děti byly zcela odříznuty od běžného systému péče – nechodily do školy ani k lékaři. Pro podezření z ohrožování výchovy dítěte hrozí matce až pětiletý trest.