Rodiče dětem často dávají pít ochucená piva, zadělávají jim tak na závislost

Šestero pro rodiče Organizátoři kampaně Nechmel děti připravili pro rodiče komunikační šestero, kterého by se měli držet, aby dostatečnou informovaností předešli rizikovému pití u svých dětí. Informujte: S dětmi je potřeba mluvit o všech rizicích, která alkohol přináší.

Mluvte otevřeně: Alkohol by rodiče neměli ani vychvalovat, ale ani démonizovat.

Volte vhodný jazyk: Při řešení otázek alkoholu je potřeba zohlednit věk dítěte a vysvětlovat mu vše vhodnou formou.

Stanovte pravidla: Ve vztahu k alkoholu musí mít jasná pravidla.

Respektujte potřebu osamostatnění, experimentování a soukromí: V případě dospívajících je lepší oslovit jejich dospělou stránku.

V případě dospívajících je lepší oslovit jejich dospělou stránku. Podpořte děti ve schopnosti říkat ne: Děti je potřeba učit ustát tlak okolí, a to nejen v případě alkoholu. Zdroj: nechmeldeti.cz