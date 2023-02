Centrum Reset je útěchou pro dětskou duši, pomáhá s depresemi i závislostmi

Patnáctiletá Sára už několik let trpí úzkostně depresivní poruchou, s čímž souvisí další problémy jako sebepoškozování a poruchy příjmu potravy.

Ve škole se jí žádné pomoci ani individuálního přístupu nedostalo a zařídit pro ni hospitalizaci při zhoršení stavu byl pro její rodiče nadlidský úkon. Zejména proto, že dětská psychiatrie v hlavním městě se potýká s nedostatečnými kapacitami.

Navíc hodina u psychoterapeutky vyjde Sářiny rodiče na tisíc korun.

Nyní už Sára dochází na skupinové terapie do Reset centra organizace Neposeda, kde mohou od ledna hledat pomoc i další děti a dospívající v Praze s podobnými problémy.

„Jsem ráda, když můžu sdílet svoje zkušenosti s dalšími dětmi. Nepřipadám si na to sama a často jim pomůže, když jim poradím,“ říká dívka.

Podpora a útočiště

V centru, které sídlí v Sokolovské ulici, se kromě psychologického poradenství dostane pomoci i dětem, které bojují s takzvanými nelátkovými závislostmi, tedy například na chytrých telefonech nebo počítačových hrách.

„Na dětského psychiatra i hospitalizaci se čeká měsíce, v Neposedovi mají dveře otevřené právě teď. Jsem moc rád, že neziskovka zakotvila u nás na devítce,“ říká Tomáš Portlík (ODS), starosta městské části, od které si organizace pronajala prostory pro nové centrum.

„Neposeda výborně doplňuje služby nízkoprahového klubu Harfica,“ dodává místostarostka Prahy 9 Kamila Matějková (Praha 9 sobě).

Dětem v metropoli Neposeda pomáhá už dvě dekády. V nízkoprahových klubech v Běchovicích nebo na Balabence mají děti možnost bezpečně trávit čas a nalézt zde podporu a útočiště. Kromě toho sociální pracovníci z Neposedy vyrážejí také pravidelně mezi mládež i přímo do terénu.

V klubech ale v posledních letech začaly přibývat případy závažnějších psychických problémů, proto se vedení Neposedy rozhodlo k založení centra.

„Děti a dospívající začali do našich klubů přicházet se stále závažnějšími tématy, jako poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a bohužel i sebevražedné myšlenky. Podobně závažná témata se objevovala stále častěji i v dotazech v naší aplikaci Enzetko. To byl impulz pro to, že online pomoc už nestačí a je potřeba zajistit jim kontakt s živým odborníkem,“ sděluje ředitelka organizace Neposeda Jana Hamplová.

Praha jako Jižní Korea

Začalo to aplikací Před dvěma lety spustila nezisková organizace Neposeda aplikaci pro psychologickou pomoc dětem s názvem EnZetko.

Skrze ní psycholožka zdarma pomohla pěti stům dětí.

Přibližně každé třetí dítě se ozvalo s tím, že řeší nějakou formu psychických obtíží.

Kvůli rostoucí aktivitě v aplikaci otevřel Neposeda nové centrum.

Reset centrum je unikátní zejména tím, že v sobě kumuluje veškeré potřebné služby na jednom místě. Kromě služeb nízkoprahového klubu se zde dětem dostane preventivní psychologická péče, pomoc při akutním zhoršení psychického stavu i následná péče po propuštění z léčebny. Centrum může navíc navštívit jakékoli dítě od 11 do 18 let a veškerá péče o něj je zde bezplatná.

Podle Hamplové je centrum navíc přínosem zejména pro děti, které již docházely do nízkoprahových klubů, ale za terapií musely cestovat přes celou Prahu, což je pro mnohé z nich nemožné.

Psychika dětí po celé zemi je v posledních letech zkoušena víc než kdy dřív. Nejdříve ji zasáhly roky covidu a s tím spojený lockdown, nyní se děti musí vypořádat například s nejistotou stabilního zázemí kvůli ekonomické krizi. Pražské děti žijí navíc ve specifickém prostředí.

„Ten tlak na výkon v Praze je evidentní. Je to tady trochu jako v Jižní Koreji. Je zde tlak, aby děti byly úspěšné ve vzdělání, sociálních vztazích, aby zvládaly několik kroužků zároveň, učily se jazyky, byly chytré i sportovně založené, aby v budoucnu zvládaly všechny mejdany a zároveň měly úspěšnou kariéru a podobně,“ vysvětluje Tomáš Majtán, psychoterapeut v Reset centru.

„Pravdou však je, že v Praze je naproti tomu nejhustší síť případné pomoci, od psychiatrických klinik po různé stacionáře. To v mnoha okresech i krajích chybí,“ dodává.

Nedostatková data

Byť je všeobecně známé, že se psychika dětí zhoršuje, obecná data chybějí. Sociální služby mohou vycházet jen z dostupných čísel, která do určité míry mají Linka bezpečí, Národní ústav duševního zdraví nebo také Český statistický úřad, což jsou ale pouze základní statistiky.

Právě proto Neposeda požádal o evropské dotace, díky kterým od 1. února začal se sběrem podrobných dat. Organizace tak bude mít k dispozici nejen přesné údaje popisující, s jakými potřebami a problémy děti a dospívající přicházejí, ale také sadu metod, jak tyto potřeby zjišťovat a jak s dětmi pracovat.