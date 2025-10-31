Jaké případy chemici hasičů řeší nejvíce?
Úniky oxidu uhelnatého či zemního plynu a vadné karmy patří k nejčastějším případům. Lidé často nedělají revize, ale to zjišťujeme až po příjezdu. Nebo si koupí detektor na oxid uhelnatý, který po čase začne něco hlásit. V tu chvíli volají hasiče a my zjistíme, že došly baterie v přístroji. To se stává běžně. Stejně ten byt ale proměříme, abychom si byli jistí, že vážně nedochází k úniku plynu.
Bojím se toho, že nejenom hasiči, ale i policisté a záchranáři mohou řešit intoxikovaného člověka, ale v tu chvíli nebudou vědět čím. A mohou to být právě tyto látky, u kterých stačí vdechnout i prach, který na člověku zůstane.