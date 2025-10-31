Sehnat drogu je dnes snadné. Objednáte na internetu a kurýr přiveze, říká chemička

Premium

Chemická služba Zajišťuje odborné zásahy proti mimořádným událostem spojeným s únikem nebezpečných látek, včetně detekce, identifikace, dekontaminace a likvidace. V Praze ji vede Petra Najmanová. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jana Sobíšková
  15:00
V autě plném detektorů jezdí k únikům plynu, olejovým skvrnám na vodě, nálezům drog nebo zásobují kolegy hasiče rukavicemi. „Nejčastěji nás ale lidé volají na oxid uhelnatý z karmy,“ říká Petra Najmanová, vedoucí pracoviště Chemické služby u Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jaké případy chemici hasičů řeší nejvíce?
Úniky oxidu uhelnatého či zemního plynu a vadné karmy patří k nejčastějším případům. Lidé často nedělají revize, ale to zjišťujeme až po příjezdu. Nebo si koupí detektor na oxid uhelnatý, který po čase začne něco hlásit. V tu chvíli volají hasiče a my zjistíme, že došly baterie v přístroji. To se stává běžně. Stejně ten byt ale proměříme, abychom si byli jistí, že vážně nedochází k úniku plynu.

Bojím se toho, že nejenom hasiči, ale i policisté a záchranáři mohou řešit intoxikovaného člověka, ale v tu chvíli nebudou vědět čím. A mohou to být právě tyto látky, u kterých stačí vdechnout i prach, který na člověku zůstane.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Svítící lev i panda. Pražskou zoo rozzáří Divoká Asie, láká i na novinku

Nejčtenější

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

Sehnat drogu je dnes snadné. Objednáte na internetu a kurýr přiveze, říká chemička

Premium

V autě plném detektorů jezdí k únikům plynu, olejovým skvrnám na vodě, nálezům drog nebo zásobují kolegy hasiče rukavicemi. „Nejčastěji nás ale lidé volají na oxid uhelnatý z karmy,“ říká Petra...

31. října 2025

Tradice dostihů ohrožena. Areál v Chuchli se nedohodl se státem na nájmu

Dostihový a jezdecký areál v pražské Chuchli začal rozesílat výpovědi svým nájemcům a uživatelům. Společnost Chuchle Arena Praha se nedohodla s ministerstvem zemědělství na nové nájemní smlouvě....

31. října 2025  13:01,  aktualizováno  14:43

Jako v devadesátkách, přirovnal soudce pohřbení muže v parku. Padly výjimečné tresty

Za nájemnou vraždu Arména, pochovaného v hrobě v parku na Vidouli a přípravu další vraždy v pátek dopoledne senát Městského soudu v Praze poslal Richarda Svobodu na 28 let do věznice s nejpřísnějším...

31. října 2025  9:33,  aktualizováno 

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

31. října 2025  11:45

OBRAZEM: Svítící lev i panda. Pražskou zoo rozzáří Divoká Asie, láká i na novinku

Do Zoo Praha se před zimou vrací světelná výstava od společnosti Garden of Lights, která tu byla i loni. Divokou Afriku letos vystřídá téma Divoká Asie. Letos poprvé lidi překvapí také pohybující se...

31. října 2025  10:40

Vlakové spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní nebo Varšavou se zlepší

Spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní a Varšavou po železnici bude lepší. Dopravci na těchto hlavních tratích přidají nové spoje. Od půlky letošního prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády,...

31. října 2025  8:58

PVK zjišťují výskyt „věčných chemikálií“ PFAS v odpadních vodách

Advertorial

Látky, které se nerozkládají a hromadí se v životním prostředí i v lidském těle. Takzvané věčné chemikálie PFAS představují novou ekologickou výzvu. Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s...

31. října 2025

Olomoucko tentokrát na Nymburk nevyzrálo, mistra táhl Sehnal

Nymburští basketbalisté vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně, na palubovce Olomoucka zvítězili 87:65. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal pomohl k výhře obhájců titulu 19 body včetně čtyř trojek z...

30. října 2025  21:25,  aktualizováno  21:58

Auto se při pádu do řeky převrátilo na střechu. Vytahovali ho těžkou technikou

Ve čtvrtek krátce po půl čtvrté odpoledne sjel u obce Kácov ve Středočeském kraji osobní automobil do řeky. Přivolaní hasiči museli auto vytáhnout pomocí těžké techniky, využili k tomu vyprošťovací...

30. října 2025  21:07

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:30,  aktualizováno  19:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:14

Kvůli stavbě Pražského okruhu hrozí kolaps dopravy. Omezí vlaky do Benešova

Kvůli výstavbě Pražského okruhu u Říčan se na dva týdny od 1. do 14. listopadu v pracovní dny omezí provoz vlaků na trati Praha-Benešov z důvodu budování přeložky. Vlaky budou muset projíždět...

30. října 2025  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.