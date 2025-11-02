Pražané v dešti slavili Dušičky. Hrob Karla Gotta zaplavily svíčky a květiny

  17:23
Ani deštivé nedělní počasí neodradilo obyvatele Prahy od návštěvy hřbitovů a připomínky zesnulých v dnešní den jejich památky. Lidé se na Dušičky schovávali pod deštníky nebo přicházeli v pláštěnkách zapálit svíčku svým blízkým, položit na hrob věnec a květiny. Mnozí zamířili i ke hrobům slavných zesnulých.
Na hřbitově na pražských Malvazinkách amatérské pěvecké sdružení pracovníků Divadelního ústavu zazpívalo u hřbitovního kostela svatého Filipa a Jakuba pět písní s doprovodem violoncella a banja.

Byla mezi nimi polská píseň Smutku smutku či báseň Jana Skácela Kde jsou naši mrtví ve vlastní hudební úpravě. Poctu padlým Ukrajincům vzdala lidová ukrajinská píseň Oj tam za morjami. Program zakončila píseň Patti Smithové We Shall Live Again. Zpěv si přišli spontánně poslechnout návštěvníci hřbitova.

Poprvé se volné uskupení podle cellistky Kristýny Větévka sešlo loni a obešlo se svým programem tři pražské hřbitovy. „Ráda bych byla všude, ale to se nedá stihnout. Takže dnes máme Malvazinky, odtud jedeme na Vyšehrad, pak na Olšany,“ řekla cellistka.

Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy vyzvaly podle své mluvčí Kateřiny Pavlitové Pražany, aby rozsvěceli svíčky i u hrobů opuštěných, jichž organizace v metropoli nyní eviduje asi 600. Na Malvazinkách se u hrobů s cedulkou o nezaplaceném nájemném jednalo spíše o výjimku.

Gottův hrob zdobily desítky květin

Lidé častěji přicházeli k hrobům slavných osobností. Hrob zpěváka Karla Gotta, který zemřel 1. října 2019, tak dnes na Malvazinkách zdobily desítky květin, plály na něm desítky svíček.

O něco skromněji, ale stále bohatě zdobené byly blízké hroby zpěvačky Evy Pilarové nebo zpěváka a showmana Dana Nekonečného. Asi deset svíček lidé zapálili na Malvazinkách u hrobu zpěváka a baskytaristy Mejly Hlavsy nebo u hrobu, který sdílí filozofové Milan Machovec a Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer.

Katolická církev v neděli uspořádala řadu bohoslužeb. Konala se i v kostele svatého Filipa a Jakuba na Malvazinkách nebo na Olšanských hřbitovech. Hlavní církevní připomínka Památky zesnulých, slavnostní bohoslužba, je na programu od dnešních 17:00 do 19:00 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Dušičky jsou podle průzkumu, který si letos nechalo zhotovit Arcibiskupství pražské, svátkem, který si 2. listopadu v Česku každoročně připomíná více než osm lidí z deseti.

