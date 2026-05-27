Desítky lidí si u památníku parašutistů připomněly výročí atentátu na Heydricha

Akce se zúčastnili i někteří pražští politici, včetně starosty Prahy 8 Ondřeje Grose.
Nedaleko zatáčky, kde na Heydricha Jan Kubiš a Jozef Gabčík zaútočili, stojí památník připomínající jejich čin. Nejmocnější muž tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava a jeden ze spolutvůrců holokaustu zemřel o několik dní později.
Okamžitě po atentátu následovala krutá odplata nacistů - stanné právo, masové popravy a zatýkání, vyhlazení Lidic a Ležáků. Kubiš, Gabčík a pět dalších parašutistů padlo 18. června 1942 po boji s přesilou v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
Pietní setkání dnes zahájilo hudební vystoupení dudácké skupiny The Rebel Pipers. Následně politici i zástupci skautů či organizace Orel položili k památníku květiny. Podle organizátorů jsou tichým symbolem kolektivní paměti a zároveň připomínkou, že svoboda není samozřejmostí.
„Nebyl to jen vojenský čin, byl to především jasný morální vzkaz světu. Vzkaz, že český národ se nesmířil s okupací, že se nevzdal svojí cti, své svobody ani své odpovědnosti,“ řekl u památníku starosta Prahy 8 Gros. Připomněl také stovky obyčejných lidí, kteří parašutistům pomáhali, a to i přesto, že tak riskovali životy své i svých blízkých.
„Historie nás bohužel znovu a znovu učí, že vítězství zla nezačíná hned tanky a válkou, začíná lhostejností. Vírou, že se nás problémy jiných netýkají, ochotou ustupovat agresi ve jménu klidu a pohodlí,“ prohlásil. Lidé by podle něj měli dělat vše, co je v jejich silách, aby ČR zůstala svobodná a demokratická.
Pietní setkání v Libni zakončila česká a slovenská hymna a po nich také hymna britská.