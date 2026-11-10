Podle Pražských vodovodů a kanalizací nebyla žádná městská část zasažena mimořádným výskytem hlodavců.
„Krátkodobý zvýšený výskyt hlodavců jsme v této sezoně zaznamenali pouze v okolí intenzivních stavebních činností v různých částech metropole,“ uvedl mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
Deratizátoři PVK měli napilno od začátku dubna do konce října.
V polovině května, několik týdnů o prázdninách a na konci října se pak věnovali kontrolám lokalit se zvýšeným výskytem potkanů a ošetřili místa podle dodatečných požadavků pražské hygienické stanice a odborů životního prostředí městských částí.
K hubení potkanů používá PVK přípravek Hubex vhodný do vlhkého prostředí. Je to směs pekařských drobků, šrotu, kukuřice, čokolády, tuku a účinné látky antikoagulantu.
Popelnice, bezdomovci
V pražské kanalizační síti žije několik milionů potkanů, pravidelnou deratizací se počet daří udržovat na přiměřené úrovni.
„Bohužel mnoho potkanů je také na povrchu okolo popelnic a v neošetřované zeleni, kam obyvatelé vyhazují odpadky. Rovněž zvýšený stavební ruch vyhání potkany z kanalizace na povrch,“ dodal mluvčí PVK.
Dalšími problémovými místy jsou lokality obývané bezdomovci, kteří na pořádek příliš nehledí.
Další celoplošný boj s potkany odstartuje v dubnu 2027.
Práce deratizátorů – reportáž z roku 2018