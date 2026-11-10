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V pražských stokách žijí miliony potkanů. Lákají je příbytky bezdomovců i stavby

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  9:47
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V pražské kanalizační síti žije několik milionů potkanů (2026) | foto: PVK

Pražští deratizátoři dokončili letošní kontrolu kanálů a stokové sítě hlavního města. Ošetřili 13 a půl tisíce kanalizačních vstupů v celé metropoli a nasadili 1 620 kilogramů deratizačních nástrah. Další celoplošná kontrola pražských kanálů se uskuteční v příštím roce.

Podle Pražských vodovodů a kanalizací nebyla žádná městská část zasažena mimořádným výskytem hlodavců.

„Krátkodobý zvýšený výskyt hlodavců jsme v této sezoně zaznamenali pouze v okolí intenzivních stavebních činností v různých částech metropole,“ uvedl mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Deratizátoři PVK měli napilno od začátku dubna do konce října.

V polovině května, několik týdnů o prázdninách a na konci října se pak věnovali kontrolám lokalit se zvýšeným výskytem potkanů a ošetřili místa podle dodatečných požadavků pražské hygienické stanice a odborů životního prostředí městských částí.

K hubení potkanů používá PVK přípravek Hubex vhodný do vlhkého prostředí. Je to směs pekařských drobků, šrotu, kukuřice, čokolády, tuku a účinné látky antikoagulantu.

Popelnice, bezdomovci

V pražské kanalizační síti žije několik milionů potkanů, pravidelnou deratizací se počet daří udržovat na přiměřené úrovni.

„Bohužel mnoho potkanů je také na povrchu okolo popelnic a v neošetřované zeleni, kam obyvatelé vyhazují odpadky. Rovněž zvýšený stavební ruch vyhání potkany z kanalizace na povrch,“ dodal mluvčí PVK.

Dalšími problémovými místy jsou lokality obývané bezdomovci, kteří na pořádek příliš nehledí.

Další celoplošný boj s potkany odstartuje v dubnu 2027.

Práce deratizátorů – reportáž z roku 2018

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