Prahou prošla demonstrace na podporu Palestiny, účastníci kritizovali i vládu

Protestující se na náměstí sešli ve 14:00, dorazili s desítkami palestinských vlajek a transparenty s hesly jako „Free Palestine“, „Zastavte izraelskou okupaci“ nebo „Česko se podílí na genocidě“. Při proslovech skandovali hesla, mimo jiné i „From the River to the Sea Palestine Will Be Free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná). Po 15:00 se vydali na pochod na Václavské náměstí, náměstí Republiky a Staroměstské náměstí.

Na akci promluvilo několik řečníků, mimo jiné ji prostřednictvím dopisu podpořila i bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Řečníci upozorňovali na utrpení civilistů v Pásmu Gazy, které v reakci na teroristické útoky hnutí Hamás ze 7. října loňského roku čelí útoku ze strany Izraele. Postup Izraele je podle nich genocida a je součástí dlouhodobé represivní politiky izraelských vlád vůči Palestině.

Namísto deklarované prevence budoucích teroristických důvodů podle řečníků útoky Izraele naopak povedou k dalšímu násilí. Je nutné je okamžitě ukončit a jednat o spravedlivém státním uspořádání, které bude respektovat lidská práva všech. Řečníci kritizovali také postoj české vlády a prezidenta Petra Pavla, který tento týden uskutečnil oficiální státní návštěvu Izraele.

Ozbrojenci Hamásu 7. října zaútočili na Izrael a podle izraelských úřadů zabili 1 200 lidí a více než 200 dalších unesli. Izrael následně zahájil bombardování a pozemní útoky v palestinském Pásmu Gazy. Při izraelských útocích podle údajů palestinských úřadů spravovaných Hamásem, které nelze nezávisle ověřit, zemřelo asi 25 tisíc lidí.