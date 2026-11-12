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Demonstrace na Letné 15. listopadu 2026: kdy začíná, proč se koná a co vědět

Petra Škraňková
  5:30
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Setkání studentů na podporu veřejnoprávních médií, pořádá iniciativa Vstávej techniko! Pochod přes Letenskou pláň na náměstí Republiky na celopražskou akci v 16:36, kde se konal studentský protest proti vládnímu návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a začlenění financování veřejnoprávních médií do státního rozpočtu (10. listopadu 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Jak se dostat na demonstraci na Letnou 15. listopadu 2026
Plánek k demonstraci na Letné v neděli 15. listopadu 2026
Setkání studentů na podporu veřejnoprávních médií, pořádá iniciativa Vstávej...
54 fotografií
V neděli 15. listopadu opět zaplní pražskou Letenskou pláň tisíce lidí. Spolek Milion chvilek svolal na tento den protest proti plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií nazvaný Letná proti 4:36. Organizátoři doufají, že se stane největším shromážděním v dějinách Česka.

Velká demonstrace spolku Milion chvilek s názvem Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií začne ve 14 hodin. Organizátoři protest svolali především kvůli změnám týkajícím se České televize a Českého rozhlasu a způsobu jejich projednávání ve Sněmovně. Na Letné očekávají desítky tisíc lidí.

Setkání studentů na podporu veřejnoprávních médií, pořádá iniciativa Vstávej techniko! Pochod přes Letenskou pláň na náměstí Republiky na celopražskou akci v 16:36, kde se konal studentský protest proti vládnímu návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a začlenění financování veřejnoprávních médií do státního rozpočtu (10. listopadu 2026)
Na Václavském náměstí vyvrcholil protest v symbolickém čase 16:36. Za nezávislá veřejnoprávní média demonstrovalo tisíce lidí. (3. listopadu 2026)
Jak se dostat na demonstraci na Letnou 15. listopadu 2026
Plánek k demonstraci na Letné v neděli 15. listopadu 2026
54 fotografií

Kdy a kde bude demonstrace na Letné?

Demonstrace se uskuteční v neděli 15. listopadu 2026 od 14:00 na Letenské pláni v Praze 7. Milion chvilek doporučuje účastníkům přijít alespoň půl hodiny před začátkem, tedy přibližně ve 13:30, aby se velké množství lidí nemuselo přesouvat na místo najednou.

Základní informace
Datumneděle 15. listopadu 2026
Začátek14:00
MístoLetenská pláň, Praha 7
Název akceLetná proti 4:36 – Ruce pryč od médií
PořadatelMilion chvilek

Proč se koná demonstrace na Letné?

Hlavním tématem protestu jsou média veřejné služby, tedy Česká televize a Český rozhlas. Milion chvilek tvrdí, že připravované legislativní změny mohou ohrozit jejich nezávislost. Organizátoři zároveň kritizují způsob, jakým se příslušný návrh projednával v Poslanecké sněmovně.

Spolek formuloval tři hlavní požadavky. Chce stažení návrhu týkajícího se médií veřejné služby, omluvu za způsob projednávání některých zákonů a veřejnou diskusi představitelů vlády s občany.

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Co znamená název Letná proti 4:36?

Čas 4:36 odkazuje na dobu, kdy Sněmovna dokončila první čtení návrhu, proti kterému Milion chvilek protestuje. Pořadatelé z tohoto času udělali symbol kritiky nočního projednávání zásadních zákonů a použili jej také v názvu listopadové demonstrace.

Akce navazuje na protest na Staroměstském náměstí z 25. října. Po něm Milion chvilek oznámil, že další shromáždění přesune kvůli očekávanému množství lidí právě na výrazně větší Letenskou pláň.

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Jaký bude program demonstrace na Letné?

Kompletní program a seznam řečníků zatím Milion chvilek nezveřejnil. Oficiální stránka akce potvrzuje čas a místo konání a zveřejňuje hlavní témata a požadavky, přesný harmonogram vystoupení ale zatím neuvádí.

Pořadatelé připravují velké pódium, LED obrazovky a další zázemí. Na stavbě a organizaci se má podílet přibližně 500 dobrovolníků, kteří budou pomáhat mimo jiné s navigací účastníků, rozdáváním materiálů a budou také v antikonfliktním týmu.

Článek aktualizujeme po zveřejnění programu a seznamu řečníků.

Jak se dostat na demonstraci na Letné?

Vzhledem k očekávané účasti je vhodné cestovat na Letnou městskou hromadnou dopravou a počítat s vyšším vytížením spojů před začátkem i po skončení akce. Organizátoři zároveň upozorňují na velký zájem lidí cestujících do Prahy z dalších měst. Některé dálkové vlakové a autobusové spoje byly několik dní před demonstrací silně obsazené.

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Doprava v Praze kvůli demonstraci

Kvůli očekávanému vysokému počtu účastníků posílí Praha městskou hromadnou dopravu. Od přibližně 11:30 do 19:00 hodin bude posílený provoz metra na všech třech linkách A, B a C.

Běžný nedělní jízdní řád počítá na lince A s intervalem zhruba 7,5 minuty, na lince B většinou 6 minut a na lince C jezdí metro nejčastěji, co 5 minut. Přesné mimořádné intervaly PID zatím nezveřejnila.

Zároveň budou zavedeny dvě zvláštní tramvajové linky, které mají usnadnit dopravu na Letnou i odjezd po skončení akce.

  • Od 12:00 do 19:00 bude jezdit účelová tramvajová linka 40 mezi Červeným Vrchem a Palmovkou. Pojede přes Dejvickou, Hradčanskou, Spartu, Letenské náměstí, Strossmayerovo náměstí, Vltavskou a Florenc.
  • Od 12:00 do 14:30 bude jezdit speciální linka 44, která propojí Špejchar a Letnou s Holešovicemi a Vltavskou. Obě linky budou zastavovat mimo jiné u Sparty a na Letenském náměstí.
Jak se dostat na demonstraci na Letnou 15. listopadu 2026

Mohou na demonstraci rodiče s dětmi?

Ano. Milion chvilek připravuje na Letné samostatný prostor pro rodiče s dětmi, který má být vhodnější také pro rodiny s kočárky a nabídnout klidnější zázemí.

Organizátoři doporučují účastníkům přijít přibližně půl hodiny předem, obléct se podle chladného listopadového počasí a zvolit pevnou obuv. Letenská pláň má mlatový povrch, který se při dešti může změnit v bláto. Místo deštníku, který by v davu překážel ostatním ve výhledu, doporučují pláštěnku nebo nepromokavou bundu.

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Kolik lidí přijde na Letnou?

Přesný počet účastníků samozřejmě předem znám není. Milion chvilek několik dní před akcí uvádí, že očekává desítky tisíc lidí, a hovoří o velmi vysokém zájmu. Tvrzení organizátorů, že má jít o „největší Letnou v dějinách České republiky“, je jejich mobilizačním cílem, nikoli předem ověřitelným údajem o skutečné účasti.

Letenská pláň už v minulosti hostila několik mimořádně velkých demonstrací. Také letos 21. března zde Milion chvilek pořádal shromáždění, na které bylo magistrátu oznámeno 250 až 500 tisíc očekávaných účastníků. Podle odhadů se protestu zúčastnilo kolem 250 tisíc lidí.

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