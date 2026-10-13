V úterý ráno v 8:00 oficiálně zhaslo výstražné osvětlení stožárů. Následně bylo demontováno, aby se při pádu konstrukcí během demolice nerozbila skla svítidel a střepy neznečistily okolí vysílače.
K demolici má podle Českých Radiokomunikací (CRA) dojít v následujících dnech, přesný termín však známý není. Firma dříve uváděla, že ji plánuje v období právě od 12. do 16. října.
Samotný odstřel obou stožárů se má odehrát během jediného dne, jeho výběr bude záviset mimo jiné na počasí. Rozebrání a odvoz spadlých konstrukcí mají pokračovat do konce listopadu.
Vysílač mám spojený s dětstvím
V souvislosti s demolicí střípku středočeské historie proto vzrostl zájem stožáry naposledy spatřit. Všechny polní cesty v okolí vysílače jsou v posledních dnech v obležení lidí, kteří si pořizují fotografie a videa na památku. Policie proto řeší problémy spojené s dopravou.
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Nejvyšší české stavbě hrozí odstřel. Místní proti bourání vysílačů protestují
V pondělí silnici l/2 zablokovaly desítky osobních aut, média uvádějí až 32. Podle Kolínského deníku se mnoho lidí domnívalo, že neděle bude posledním dnem, kdy k tomu dostanou šanci. Uživatel na internetu navíc sdílel čas, kdy k odstřelu mělo údajně dojít. Někteří si dokonce přivezli dalekohledy. Žádné demolice se však nakonec nedočkali.
„Vysílač je jen o fous starší než já. Mám ho spojený s dětstvím, kdy jsme tudy projížděli každý víkend na chalupu. Jakmile se v dálce objevily jeho sloupy, věděli jsme, že se blížíme k cíli cesty,“ přiblížil reportér iDNES.cz, který se cestou z práce v pondělí vydal pořídit také pár snímků na památku.
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Až dva lezci týdně
Sílící pocit FOMO (fear of missing out, pozn. red.) postihl i adrenalinové nadšence, kteří chtějí nejvyšší stavby České republiky pokořit, než bude definitivně pozdě.
Podle serveru Televizní web zaznamenali středočeští policisté zvýšenou aktivitu lezců a v souvislosti s tím i nárůst výjezdů za takovými případy až na dva týdně, v uplynulém víkendu byly dokonce tři.
Nejčastěji k zásahům dochází časně nad ránem, jelikož hazardéři chtějí využít tmy a vidět východ slunce. Stožáry navíc nejsou zapojené, tudíž již nehrozí zásah elektrickým proudem.
Při samotném zásahu policejní hlídky na místě výtržníky vyzvou, aby z věže slezl, nebo mu zabrání ve výstupu, ale ne každý se nechá snadno přesvědčit. Server uvedl, že v uplynulém víkendu čtyřicetiletý muž odmítal slézt dolů a musel být eskortován hasiči za pomocí lezeckých skupin.
Pokuta, kterou policie uděluje hazardérům na místě, činí 10 tisíc korun. Pokud se však na zásahu podílejí složky záchranného integrovaného systému, například i s vrtulníkem, může to výtržníky vyjít i na více než 100 tisíc korun.
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Je to symbol domova, brání Liblice stožáry vysílače, nejvyšší stavbu Česka
České Radiokomunikace v červenci zveřejnily nezávaznou výzvu zájemcům o odkoupení stožárů, kotevního systému, výtahů a anténního domku.
Žádného se však nalézt nepodařilo a zachování stožárů by podle dřívějšího odhadu CRA vyžadovalo investice nejméně 170 milionů korun. Přibližně 120 milionů korun by stála výměna kotvicích lan, dalších 25 milionů obnova protikorozní ochrany a stejnou částku oprava či modernizace výtahů. Proto 3. září obvodní báňský úřad pro Prahu a Středočeský kraj povolil provádění trhacích prací.
Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Český rozhlas z něj ukončil středovlnné vysílání na konci roku 2021. Od října 2023 do konce března 2025 zařízení využívalo Country Radio, od té doby je bez vysílacího využití.
Nejvyšší stavbou v ČR se po jejich demolici stane televizní a rozhlasový vysílač Krašov, který byl uveden do provozu v roce 1960 a nachází se mezi obcemi Bezvěrov a Krašov na Plzeňsku.