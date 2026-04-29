Hasiči hodiny zachraňovali z výkopu zavaleného dělníka. Je v kritickém stavu

Několik jednotek hasičů zachraňovalo v Benešově dělníka, jehož zavalila zemina při výkopových pracích. Záchranná akce trvala přes dvě hodiny. Muž je nyní v péči hasičů a zdravotníků, jeho stav je podle dostupných informací kritický.

Po více než dvou hodinách se muže podařilo vyprostit, řekla iDNES.cz policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Na místě zasahovaly všechny složky IZS včetně vrtulníku.

Událost byla nahlášena krátce po deváté hodině. „Nahlášeno nám to bylo zhruba v 9:15, kdy došlo při výkopových pracích k zavalení dělníka,“ uvedla policie.

Hasiči a záchranáři zasahovali u zavaleného dělníka v Benešově (29. dubna 2026)
Podle informací záchranné služby se dělníka podařilo vyprostit krátce po 11:30. „Pacienta se podařilo vyprostit, lékař muže zaintuboval, napojil na umělou plicní ventilaci, je v kritickém stavu, transportován bude letecky do jednoho z pražských traumacenter,“ popsala mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Podle ní vyslalo operační středisko na místo záchranářskou posádku, posádku s lékařem a vrtulník.

Podle policie se jedná o muže kolem padesáti let, zřejmě cizince. Dělník byl po celou dobu při vědomí a se záchranáři komunikoval.

Na zásahu se podíleli i hasiči se specializovanou technikou. Kontejner určený na pažení, s lezeckým vybavením a vyprošťovacím automobilem.

Hasiči na místě zajistili výkop, aby byl bezpečný a mohl k muži lékař na ošetření. „Na místo jsme povolali i záchranný útvar s visacím bagrem a nákladní vanou,“ vysvětli mluvčí hasičů Tomáš Bakalář.

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

Tragická srážka na Berounsku. Hasiči jeli k nehodě, střetli se s osobním autem

Nehoda hasičského vozidla a osobního automobilu u obce Hýskov. (25. dubna 2026)

U Hýskova na Berounsku se odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění,...

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Muže zmasakroval boxerem a skoro mu uřízl hlavu. Obtěžoval mě, ujely mi nervy, tvrdí

Obžalovaný Michal Štrumfa u Městského soudu v Praze při vazebním zasedání...

Státní zástupce navrhl výjimečný trest 25 let vězení pro devětadvacetiletého Michala Štrumfu, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Štrumfa se ve středu u...

Maraton přinese Praze stamiliony. Provozovny v oblasti uzávěr si na ně nesáhnou

Běžci si užívají Pražský maraton. Právě přebíhají Karlův most.

V sobotu a v neděli se bude v pražských ulicích pohybovat na 15 tisíc běžců, kteří vyrazí na trasu 31. ročníku Pražského mezinárodního maratonu. Město si akci chválí a kromě prestiže argumentuje i...

29. dubna 2026

Ostré hrany, nepovolené úpravy. Kontroly odhalily alarmující stav aut, co vozí turisty

Auta parkují často i tam, kde nemají.

Čtyři pětiny aut, co po Praze vozí turisty, má nějakou vážnou technickou závadu. Odhalila to nedávná magistrátní kontrola. Nedostatky nejenže ovlivňují vlastnosti vozidel, ale ohrožují bezpečnost...

29. dubna 2026  11:30

Provoz příbramské nemocnice je po zásahu policie bez omezení

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Provoz příbramské nemocnice je po úterním zásahu policie bez omezení, fungují všechna oddělení. Záležitost se podle mluvčího Martina Janoty nijak nedotkla poskytování zdravotní péče. Kriminalisté už...

29. dubna 2026  10:55

Dvorecký most sloužil tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....

Nový Dvorecký most poprvé sloužil jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl - Lihovar přes něj zamířily tři tramvajové linky.

29. dubna 2026  8:01,  aktualizováno  10:54

Vyřazené autobusy z pražských ulic míří na Ukrajinu, pomohou ve dvou městech

Praha darovala ukrajinským městům Boroďanka a Chmelnický osm vyřazených, ale...

Hlavní město Praha spolu s Dopravním podnikem (DPP) darovalo ukrajinským městům Boroďanka a Chmelnický osm vyřazených, ale provozuschopných autobusů. Ty v následujících dnech zamíří na Ukrajinu, kde...

29. dubna 2026  10:30

Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?

Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje před Nicolasem Hlavou z Litvínova.

Vyprodaný stadion vyvolával jeho jméno, on si pak udělal na památku fotku s bratry Kašovými. Vítězná baráž s Jihlavou byla tečkou za čtyřletou štací hokejového útočníka Nicolase Hlavy v Litvínově,...

29. dubna 2026  9:57

VIDEO: Muž nestihl autobus. Když nepomohla ani gesta k řidiči, vysklil dveře

Policie hledá muže, který nestihl autobus a rozbil u něj skleněnou výplň dveří

Police hledá muže, který v Praze před několika dny nestihl autobus a zřejmě ze vzteku rozbil přední dveře. Incident se stal na zastávce Želivského.

29. dubna 2026  9:10

V offsidu už 14 let. I kvůli historii chceme Viktorku v lize, hlásí žižkovský trenér

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Hráči Viktorie...

Muži v offsidu? Pokud tím rozumíme neúčast mezi českou elitou, jsou v něm fotbalisté Žižkova už 14 let. Apetit dostat se z ústraní zpátky na prvoligové výsluní pod televizní věží roste, loni útočili...

29. dubna 2026  9:08

„Podporovali nacistické hnutí.“ Poslední zasedání vlády stanulo před soudem

Obžalovaná vláda. Jaroslav Krejčí a Richard Bienert (na snímku vpravo), v...

Před osmdesáti lety se v justičním paláci na Pankráci konal proces s rozmanitou skupinou obžalovaných. Adolf Hrubý, Richard Bienert, Jaroslav Krejčí, Jindřich Kamenický a Josef Kalfus, kteří společně...

29. dubna 2026  7:01

Rozchod na magistrátu. Pražští lidovci spojili síly s Prahou sobě, mají tři místa

Kongres Prahy Sobě s volbou předsedy a představením programového směřování...

Magistrátní koalice SPOLU, společný projekt ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se nyní otřásá. Lidovci do podzimních komunálních voleb zamíří po boku Prahy sobě a Zelených. Vývoj, o kterém se delší dobu...

28. dubna 2026  19:14

