Dejvickou ulici čeká proměna, radnice z ní chce mít skutečnou městskou třídu

To má lépe propojit Vítězné náměstí s Hradčanskou a má podpořit každodenní život místních obyvatel, podnikatelů a návštěvníků.
Vize podle Prahy 6 vznikla jako podklad pro přípravu koncepční studie a vychází z odborných analýz, širokého zapojení veřejnosti a práce odborné pracovní skupiny.
„Dejvická má všechny předpoklady stát se skutečnou městskou třídou – místem, kde se dobře chodí, nakupuje, sedí venku, potkávají se zde sousedé, a kde veřejný prostor odpovídá významu celé lokality. Sdílená vize nám tak dává společný rámec, jak o budoucí podobě ulice dál uvažovat a jak ji postupně připravovat,“ řekl starosta Prahy 6 Jakub Stárek.
Dejvická ulice patří k páteřním třídám Prahy 6.
„Význam ulice je dán nejen její polohou, ale také koncentrací městských funkcí v jejím okolí. V bezprostřední návaznosti se nachází Kampus Dejvice, sídla veřejných institucí, kulturní zařízení, obchodní parter i významné dopravní uzly. Díky své mimořádné šířce a centrální poloze má Dejvická potenciál plnit vedle dopravní funkce také roli kvalitního městského bulváru a reprezentativního veřejného prostoru,“ tvrdí městská část.
Dodává, že její současná podoba nevyužívá potenciál místa naplno. Ulici zatěžuje silná přítomnost parkujících aut, nedostatek zeleně, nejednotné povrchy, chybějící pobytové prvky a omezený komfort pro pěší.
Sdílená vize pojmenovává sedm hlavních témat, která budou zpracovaná v koncepční studii. Patří sem posílení historické identity ulice, rozvoj ulice jako obchodní a společenské třídy, doplnění stromů a zeleně, či zvýšení bezpečí a komfortu pro pěší.
„Dejvická se nebude měnit ze dne na den. Sdílená vize je první důležitý krok, který umožňuje vést další debatu věcně, transparentně a nad konkrétními principy. Teprve navazující koncepční studie ukáže možné prostorové řešení, etapy a podmínky realizace,“ dodává místostarosta Prahy 6 Václav Kožený.
Zapojení veřejnosti
Podle radnice bylo důležitou součástí přípravy vize zapojení veřejnosti.
„Na přelomu let 2025 a 2026 proběhlo online dotazníkové šetření, sousedské setkání nad mapou, několik jednání konzultační skupiny, nebo cykloprojížďka územím a procházka s osobami se zhoršenou schopností pohybu a orientace. Výstupy ukázaly, že potřeby jednotlivých skupin uživatelů ulice se sice liší, ale společným tématem je požadavek na bezpečnější, zelenější a příjemnější veřejný prostor,“ dodává radnice.
Sdílená vize je zveřejněna na webu korzodejvicka.cz a během července a srpna si ji mohou občané prohlédnout na informačních panelech přímo v Dejvické ulici. Na sdílenou vizi naváže rozpracování koncepční studie, kterou bude dále městská část konzultovat s veřejností i klíčovými aktéry v území.