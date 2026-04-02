Vlak srazil na železničním přejezdu v Dejvicích ženu

Nehoda se stala kolem 17:00 v Pelléově ulici. „Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému,“ řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. „Hasiči evakuovali stovku cestujících z vlaku,“ uvedl mluvčí Správy železnic Martin Kavka.
Na místo se dostavila posádka s lékařem a posádka se záchranáři, sdělil iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Žena byla po nárazu při vědomí, utrpěla poranění hlavy a zlomeninu horní končetiny.
Záchranáři ženě podali silné léky proti bolesti a imobilizovali ji pomocí vakuové dlahy. „Následně byla po avízu transportována do traumacentra,“ doplnil mluvčí.
České dráhy (ČD) na svém webu uvedly, že cestující budou přepraveni MHD. Provoz v postiženém úseku byl obnoven v 18:35, sdělil Kavka.