Vlak srazil na železničním přejezdu v Dejvicích ženu

  18:05aktualizováno  18:52
Na železničním přejezdu u stanice Praha-Dejvice srazil ve čtvrtek odpoledne vlak zhruba pětašedesátiletou ženu. Se zraněními ji záchranáři transportovali do traumacentra. Provoz na trati mezi Masarykovým nádražím a Dejvicemi byl přerušený, v 18:35 došlo k jeho obnovení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal ŠulaMF DNES

Nehoda se stala kolem 17:00 v Pelléově ulici. „Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému,“ řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. „Hasiči evakuovali stovku cestujících z vlaku,“ uvedl mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

Na místo se dostavila posádka s lékařem a posádka se záchranáři, sdělil iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Žena byla po nárazu při vědomí, utrpěla poranění hlavy a zlomeninu horní končetiny.

Záchranáři ženě podali silné léky proti bolesti a imobilizovali ji pomocí vakuové dlahy. „Následně byla po avízu transportována do traumacentra,“ doplnil mluvčí.

České dráhy (ČD) na svém webu uvedly, že cestující budou přepraveni MHD. Provoz v postiženém úseku byl obnoven v 18:35, sdělil Kavka.

