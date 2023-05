Prázdná část dejvického „Kulaťáku“ nabídne místo bytům a univerzitě

Hodně zeleně, naplnění původních architektonický představ z 20. let minulého století v moderním zelenomodrém hávu, doplnění domovních bloků nebo otevřené a živé dvory a univerzitní budova. To ordinují pro Dejvice architekti z Česka a Nizozemska v pětici návrhů. Do půlky června se k jednotlivým projektům mohou lidé vyjádřit.

„Jsem rád, že se Praha ocitla na mezinárodní architektonické mapě. Myslím, že to obdobně jako na Florenci či v plánované objektu Vltavské filharmonie přináší novou kvalitu do města. Samotného mě překvapuje, s jak různorodou architekturou se dá pracovat v pevné struktuře Dejvic,“ zhodnotil soutěž Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj.

Bydlení i škola

Ze zmíněné pětice vítěze vybere mezinárodní komise v takzvaném soutěžním workshopu, neanonymním výběrovém řízení. „Občané Prahy 6 mají do 11. června možnost se vyjádřit k návrhům, které byly vybrány do finále architektonické soutěže,“ řekl starosta městské části Jakub Stárek (ODS). Kromě výstavy v takzvaném 4. kvadrantu náměstí lze výsledek práce architektů nalézt na webu www.4kvadrant.cz.

„Komentáře veřejnosti k soutěžním návrhům budou předány porotě jako jeden z podkladů pro její rozhodování,“ objasnil Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan, organizátora soutěže.

Kromě bytů, kanceláří anebo kulturního centra vznikne také nová budova Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT). „Je pro nás nutným předpokladem dalšího rozvoje. Přispěje k rozvoji Kampusu Dejvice jako místa setkávání akademiků a obyvatel,“ sdělil Pavel Matějka, rektor VŠCHT. Větší prostor by mohl dostat i výzkumný pivovar univerzity.

Do soutěže se přihlásilo 44 týmů. „Nezastavěný prostor na Vítězném náměstí je mezerou v centrální části města. Nová výstavba poskytne kvalitní prostory s místy pro odpočinek, kulturu, stravování a obchod,“ vysvětlil Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Pozemky koupili developeři Penta a Sekyra Group za miliardu korun od VŠCHT.

Konec velké mezery

K finalistům náleží nizozemský ateliér MVRDV. Podle plánů jejich architektů se již staví komplex tří obytných věží s výškou od 67 do 100 metrů v jižním Amsterdamu. Podílí se i na přestavbě bloku v pařížském Montparnassu.

Česko-rakouské složení má tým Pavel Hnilička Architects + Planners (ČR) + Baumschlager Eberle Architects. Rakušané nedávno získali třeba ocenění za kancelářské budovy v Bruselu a ve Vídni.

Nizozemsko-český je tým Benthem Crouwel International + Opočenský Valouch Architekti. Holanďané jsou podepsáni například pod obytnými domy v Amersfoortu či pod muzeem v Arnhemu. Tuzemská je společnost A69 – architekti, s jejichž jménem jsou spojeny třeba obytné projekty v Praze, Brně nebo Madison avenue v New Yorku.

Nizozemsko-český podpis má pátý oceněný návrh od sdružení Cityförster + Studio Perspektiv. Cityförster projektoval experimentální dům v Hannoveru, kulturní komplex v Bratislavě anebo radnici v albánské Tiraně.

Se zastavěním plochy okolo Vítězného náměstí počítal již v první polovině 20. století záměr architekta a urbanisty Antonína Engela, na jehož rýsovacím prkně vznikl i plán podolské vodárny. Engel vycházel z tzv. vídeňské moderny Otto Wagnera. Ta předpokládala využití souvislé blokové zástavby s přísným geometrickým řádem uliční sítě.

K doplňkům náležela vložená náměstí a další prvky. Engel zamýšlel obestavět náměstí budovami klasického stylu. Tvůrcovy vize se zcela naplnit nezdařilo. Týkalo se to i monumentální brány po vzoru pařížského Vítězného oblouku.