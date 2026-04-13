Balík peněz, kila drog i střelné zbraně. Policisté zadrželi dealera z Nuslí

Pražští kriminalisté zadrželi cizince, který v nuselském bytě ukrýval několik kilogramů drog, velký obnos peněz a dvě střelné zbraně. Ukryté věci odhalil technik při nutné opravě elektroinstalace. Podezřelého zadrželi kriminalisté krajského ředitelství policie hlavního města na základě mezinárodní spolupráce v Rakousku. Hrozí mu až 12 let vezení.
Dealer měl v nuselském bytě schovaný balík peněz, kila drog i střelné zbraně. | foto: PČR

V bytě, který třicetiletý cizinec využíval prostřednictvím známé internetové platformy ke krátkodobému pronájmu, musela být kvůli závadě na elektroinstalaci provedena oprava.

Přivolaný technik otevřel dvířka servisního prostoru ve stropě, odkud na něj vypadl balíček s více než kilogramem kokainu. Ze stropu v koupelně to pak bylo více než kilo drogy s názvem MDMA. Za toaletou, v prostoru pro vodoměry, poté objevil obnos v hodnotě 4 900 eur (122 500 korun).

Prodej drog skončil střelbou. Řidiče prchajícího auta chtěl usmrtit, soudí dealera

Kromě špatně ukrytých drog a peněz objevili v bytě přivolaní kriminalisté při domovní prohlídce také dvě krátké střelné zbraně a několik desítek nábojů.

Muže na základě mezinárodní spolupráce nalezli v sousedním Rakousku a následně ho předali k trestnímu stíhání zpět do České republiky.

Vězení se minulo účinkem. Gang recidivistů hned dál zásoboval Česko pervitinem

„Nyní je stíhán vazebně a za trestný čin neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami a s jedy mu hrozí až 12 let odnětí svobody,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení...

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...

Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi

Na Václavském náměstí se setkali účastníci Pochodu pro život s odpůrci, kteří...

V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten vyrazil z Hradčanského náměstí v...

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policie zadržela muže, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný byl po útoku na operaci a...

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...

KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?

Dvorecký most

Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...

Balík peněz, kila drog i střelné zbraně. Policisté zadrželi dealera z Nuslí

Dealer měl v nuselském bytě schovaný balík peněz, kila drog i střelné zbraně.

Pražští kriminalisté zadrželi cizince, který v nuselském bytě ukrýval několik kilogramů drog, velký obnos peněz a dvě střelné zbraně. Ukryté věci odhalil technik při nutné opravě elektroinstalace....

13. dubna 2026  12:25

Exdůstojníky StB soudí za šikanu chartisty. Stíhat seniory je otřesné, čílí se jeden

Obžalovaný Rudolf Peltan na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 1 (12 .listopadu...

Obvodní soud pro Prahu 1 se začal v pondělí zabývat případem pěti bývalých důstojníků Státní bezpečnosti (StB). Podle obžaloby v 80. letech pronásledovali člena Výboru na ochranu nespravedlivě...

13. dubna 2026  11:54

Výbuch bankomatů a krádež peněz. Soud rozhodne o vazbě pro trojici podezřelých

Policisté přivádějí podezřelé z vykradení dvou pražských bankomatů k soudu,...

Obvodní soud pro Prahu 10 bude v pondělí rozhodovat o vazbě pro trojici pachatelů podezřelých, že začátkem dubna vyloupili za pomoci výbušnin dva bankomaty poblíž pražského Obchodního centra...

13. dubna 2026  10:55

Trpišovský o Chorém: Není svatoušek, ale úmysl tam nevidím. Je to vaření z vody

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje během utkání s Plzní.

Na otázku odpověděl otázkou. „Zeptám se, chlapi, já vás. Kdo jste viděl úmyslné plivnutí, tak zvedněte ruku. Nebojte, já to na vás neřeknu.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský s...

13. dubna 2026  8:28

Haraslín zpátky v gólovém vagonu. Slavia? Koukáme hlavně na sebe, řekl v Teplicích

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím.

Už jen jediný gól mu chybí, aby vyrovnal své sparťanské ligové maximum. V doublové sezoně 2023/24 nastřádal dvanáct zásahů a pět asistencí, teď kapitán Lukáš Haraslín pomalu útočí na ještě vyšší...

13. dubna 2026  7:05

Nymburk, Slavia a jiné sňatky z rozumu. Turkům přinesl tituly, PSG brzký krach

Jaromír Bohačík z Nymburku střílí na slávistický koš, brání ho Rubin Jones.

Skutečně dojde ke spojení basketbalové Slavie Praha s českým hegemonem Nymburkem? V zákulisí se jedná, o detailech ovšem zatím ani jedna ze zúčastněných stran hovořit nechce. Obdobné sportovní sňatky...

13. dubna 2026

KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?

Dvorecký most

Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...

vydáno 13. dubna 2026

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

12. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  21:45

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

12. dubna 2026  20:48

Třetí jasná výhra v sérii, USK je opět ve finále. Do boje o titul míří také Žabiny

Maite Cazorlaová z USK Praha v akci ve třetím semifinále proti KP Brno.

Basketbalistky USK Praha jsou po třetí jasné výhře nad KP Brno 107:77 opět v ligovém finále. V něm budou usilovat o 16. mistrovský titul v řadě. Jejich soupeřkami budou nejspíš znovu Žabiny Brno,...

12. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  20:44

Priske o sparťanském objevu Sochůrkovi: On je voják! A Vojta? Gól už brzy dá

Sparťanský trenér Brian Priske dává pokyny v zápase s Teplicemi.

Je mu teprve sedmnáct a fotbalovou ligu upoutává nejen křestním jménem, ale i svými výkony. Ve druhém zápase po sobě si Hugo Sochůrek ze Sparty připsal gólovou asistenci, po nedělním vítězství 1:0 v...

12. dubna 2026

Katedrála i slavnostní sály k vidění zdarma. Pražský hrad zve na unikátní akci

Pražský hrad zve na mimořádnou jarní prohlídku. (12. dubna 2026)

Příležitost navštívit veřejnosti běžně nepřístupná místa nabízí Pražský hrad, který návštěvníky láká na své honosné reprezentační sály i slavné dominanty. Mimořádnou jednodenní událost naplánoval...

12. dubna 2026  18:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.