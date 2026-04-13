Balík peněz, kila drog i střelné zbraně. Policisté zadrželi dealera z Nuslí

V bytě, který třicetiletý cizinec využíval prostřednictvím známé internetové platformy ke krátkodobému pronájmu, musela být kvůli závadě na elektroinstalaci provedena oprava.
Přivolaný technik otevřel dvířka servisního prostoru ve stropě, odkud na něj vypadl balíček s více než kilogramem kokainu. Ze stropu v koupelně to pak bylo více než kilo drogy s názvem MDMA. Za toaletou, v prostoru pro vodoměry, poté objevil obnos v hodnotě 4 900 eur (122 500 korun).
Kromě špatně ukrytých drog a peněz objevili v bytě přivolaní kriminalisté při domovní prohlídce také dvě krátké střelné zbraně a několik desítek nábojů.
Muže na základě mezinárodní spolupráce nalezli v sousedním Rakousku a následně ho předali k trestnímu stíhání zpět do České republiky.
„Nyní je stíhán vazebně a za trestný čin neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami a s jedy mu hrozí až 12 let odnětí svobody,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.