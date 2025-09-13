Z jednotlivých složek v hlavním městě jednoznačně vedou příspěvky na bydlení.
Vyplývá to ze statistik ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Českého statistického úřadu za letošní červen. Pobíralo je přibližně 38 985 domácností. Podstatně méně lidí čerpalo příspěvek na dítě – 16 038 rodin. Nižší tisíce lidí dostaly příspěvek na živobytí, a to 4 649 příjemců, a doplatek na bydlení 2 127 lidí.
„Hlavním důvodem zavedení superdávky je především zjednodušení systému – místo čtyř různých žádostí a dokládání se vše sjednotí do jedné dávky. Reforma zároveň přináší méně byrokracie, protože žádost bude možné podat i online. Zavádí se také majetkový test, aby dávky čerpali skutečně ti, kteří je potřebují,“ vysvětlil vedoucí oddělení mediální komunikace MPSV Jakub Augusta.
Co zahrnuje superdávka
Na základě majetkového testu superdávku nedostanou domácnosti, které vlastní více než dvě nemovitosti a auta. Podpora také nebude určena lidem, kteří mají úspory přesahující 200 tisíc korun.
Do této částky se nicméně nepočítá stavební nebo penzijní spoření. Celkem nesmí mít domácnost našetřeno více než 400 tisíc, jinak ztrácí na superdávku nárok.
Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) bude třetina lidí pobírat vyšší dávky, a naopak třetině příjemců klesnou.
„U zranitelných skupin lidí – rodičů s malými dětmi, osob se zdravotním handicapem a postižením, lidí důchodového věku – je ochrana nastavená jako větší, kde předpokládáme vyšší finanční podporu. U lidí, kteří mohou pracovat, jsou zdraví a v produktivním věku, a dosud se práci vyhýbali, bude dávka snížená. Pokud začnou pracovat, bude tam pracovní bonus i zvýšení dávkové podpory,“ vyjádřil se Jurečka.
Na bonus dosáhne domácnost, pokud je zaměstnaný alespoň jeden její člen.
V metropoli se čeká nejdéle
Nejvíce lidí žádalo o příspěvek na bydlení letos v červenci v Ostravě, celkem 3 677. Druhý nejvyšší počet žádostí, 3 507, zaznamenali v Praze. V Brně si žádost podalo 2 786 lidí a například v Ústí nad Labem 2 431. V krajských městech trvalo úřadům práce průměrně 14 až 17 dní, než žádosti vyřídily. V hlavním městě si žadatelé počkali nejdéle.
„Za celé území hlavního města Prahy, které evidujeme jako jednu krajskou pobočku, sledujeme sice nejdelší průměrnou dobu řízení v porovnání s ostatními kraji, ale v Praze také máme nejvíce žádostí o příspěvek na bydlení a násobně více obyvatel,“ podotýká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Pavlíková.
Podle jejího vyjádření se doba vyřizování žádostí o příspěvek na bydlení prodlužuje také kvůli neúplným žádostem. Těch přitom pražské úřady práce obdrží nejvíce v celé České republice.
„Musíme tak klienty opakovaně kontaktovat a žádat například o dodání dokumentů. Pokud klienti aktivně nereagují, řízení se přirozeně protahuje,“ vysvětlila Pavlíková.
Nicméně se průměrná doba vyřízení žádostí zkracuje, podle Pavlíkové o 10 dnů u příspěvku na bydlení. Úřady zvládají rychleji odbavit také přídavky na dítě. Loni jim trvalo obě dávky vyřídit průměrně až 77 dní, letos v březnu 17. Podle Pavlíkové proces mimo jiné zrychlila digitalizace.
Lidé si dávky totiž mohou vyřídit v klientské zóně Jenda MPSV. Do aplikace se přihlašuje pomocí Identity občana. Zůstává však i možnost podat žádost osobně.
Na podzim už budou oba příspěvky součástí superdávky, je proto možné, že by se proces mohl ještě zrychlit.
„Tím se nejen celý dávkový systém zjednoduší, ale také digitalizuje, klienti budou také podávat pouze jednu žádost a dokládat dokumenty pouze v jednom řízení,“ uvedla Pavlíková.
Lidem, kteří už některé z dávek pobírají, zároveň přijde dopis s upozorněním o změně. Musejí ale do konce letošního roku o superdávku zažádat, aby jim nezanikl nárok. Rozhodnutí mají dostat do dubna 2026 a v květnu se bude superdávka vyplácet poprvé.