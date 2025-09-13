Čtyři dávky se spojí do jedné, v Praze převládá příspěvek na bydlení

Štěpánka Pavlína Borská
  12:00
Pokud lidé zároveň pobírají příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na dítě a příspěvek na živobytí, bude jim stačit o tyto sociální dávky požádat pouze jednou. Od října je nový zákon spojí do jedné superdávky. Změna se bude v Praze týkat téměř 39 tisíc domácností, 16 tisíc rodin a více než 6 700 lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Yan Renelt, MAFRA

Z jednotlivých složek v hlavním městě jednoznačně vedou příspěvky na bydlení.

Vyplývá to ze statistik ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Českého statistického úřadu za letošní červen. Pobíralo je přibližně 38 985 domácností. Podstatně méně lidí čerpalo příspěvek na dítě – 16 038 rodin. Nižší tisíce lidí dostaly příspěvek na živobytí, a to 4 649 příjemců, a doplatek na bydlení 2 127 lidí.

Jsem obklíčený třemi důchodci. Řvoucí televize mi nonstop ničí život

„Hlavním důvodem zavedení superdávky je především zjednodušení systému – místo čtyř různých žádostí a dokládání se vše sjednotí do jedné dávky. Reforma zároveň přináší méně byrokracie, protože žádost bude možné podat i online. Zavádí se také majetkový test, aby dávky čerpali skutečně ti, kteří je potřebují,“ vysvětlil vedoucí oddělení mediální komunikace MPSV Jakub Augusta.

Co zahrnuje superdávka

  • Na příspěvek na bydlení dosáhnou lidé, jejichž náklady na bydlení přesahují 30 % jejich čistého příjmu.
  • Příspěvek na živobytí pobírají lidé v hmotné nouzi.
  • Doplatek na bydlení je pro osoby, které například bydlí na ubytovně, nebo si ji ani nemohou dovolit.
  • Na přídavek na dítě má nárok rodina, jejíž příjem je nižší než 3,4násobek životního minima.
  • Bonus za práci činí 40 % z příjmu domácnosti, pokud její příjem nepřesahuje 1,6násobek jejího životního minima.

Na základě majetkového testu superdávku nedostanou domácnosti, které vlastní více než dvě nemovitosti a auta. Podpora také nebude určena lidem, kteří mají úspory přesahující 200 tisíc korun.

Do této částky se nicméně nepočítá stavební nebo penzijní spoření. Celkem nesmí mít domácnost našetřeno více než 400 tisíc, jinak ztrácí na superdávku nárok.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) bude třetina lidí pobírat vyšší dávky, a naopak třetině příjemců klesnou.

„U zranitelných skupin lidí – rodičů s malými dětmi, osob se zdravotním handicapem a postižením, lidí důchodového věku – je ochrana nastavená jako větší, kde předpokládáme vyšší finanční podporu. U lidí, kteří mohou pracovat, jsou zdraví a v produktivním věku, a dosud se práci vyhýbali, bude dávka snížená. Pokud začnou pracovat, bude tam pracovní bonus i zvýšení dávkové podpory,“ vyjádřil se Jurečka.

Na bonus dosáhne domácnost, pokud je zaměstnaný alespoň jeden její člen.

Nedostupná Praha. Vlastní byt tu vyjde na 15 ročních mezd, dohání Amsterdam

V metropoli se čeká nejdéle

Nejvíce lidí žádalo o příspěvek na bydlení letos v červenci v Ostravě, celkem 3 677. Druhý nejvyšší počet žádostí, 3 507, zaznamenali v Praze. V Brně si žádost podalo 2 786 lidí a například v Ústí nad Labem 2 431. V krajských městech trvalo úřadům práce průměrně 14 až 17 dní, než žádosti vyřídily. V hlavním městě si žadatelé počkali nejdéle.

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

„Za celé území hlavního města Prahy, které evidujeme jako jednu krajskou pobočku, sledujeme sice nejdelší průměrnou dobu řízení v porovnání s ostatními kraji, ale v Praze také máme nejvíce žádostí o příspěvek na bydlení a násobně více obyvatel,“ podotýká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Pavlíková.

Bytů je málo. „Klasické“ nájmy cenově dohánějí bydlení v rukou velkých investorů

Podle jejího vyjádření se doba vyřizování žádostí o příspěvek na bydlení prodlužuje také kvůli neúplným žádostem. Těch přitom pražské úřady práce obdrží nejvíce v celé České republice.

„Musíme tak klienty opakovaně kontaktovat a žádat například o dodání dokumentů. Pokud klienti aktivně nereagují, řízení se přirozeně protahuje,“ vysvětlila Pavlíková.

V Praze už se nežije blaze. Drahé bydlení sráží životní úroveň, mladí se stěhují pryč

Nicméně se průměrná doba vyřízení žádostí zkracuje, podle Pavlíkové o 10 dnů u příspěvku na bydlení. Úřady zvládají rychleji odbavit také přídavky na dítě. Loni jim trvalo obě dávky vyřídit průměrně až 77 dní, letos v březnu 17. Podle Pavlíkové proces mimo jiné zrychlila digitalizace.

Lidé si dávky totiž mohou vyřídit v klientské zóně Jenda MPSV. Do aplikace se přihlašuje pomocí Identity občana. Zůstává však i možnost podat žádost osobně.

Na podzim už budou oba příspěvky součástí superdávky, je proto možné, že by se proces mohl ještě zrychlit.

Nájem ukrajuje pořádný kus příjmů domácností. Pražané přesto více utrácejí

„Tím se nejen celý dávkový systém zjednoduší, ale také digitalizuje, klienti budou také podávat pouze jednu žádost a dokládat dokumenty pouze v jednom řízení,“ uvedla Pavlíková.

Lidem, kteří už některé z dávek pobírají, zároveň přijde dopis s upozorněním o změně. Musejí ale do konce letošního roku o superdávku zažádat, aby jim nezanikl nárok. Rozhodnutí mají dostat do dubna 2026 a v květnu se bude superdávka vyplácet poprvé.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Čtyři dávky se spojí do jedné, v Praze převládá příspěvek na bydlení

Pokud lidé zároveň pobírají příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na dítě a příspěvek na živobytí, bude jim stačit o tyto sociální dávky požádat pouze jednou. Od října je nový zákon...

13. září 2025

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Osobák nedal na křižovatce přednost tahači. Srážka na Kladensku má dva mrtvé

U obce Žižice na Kladensku na silnici 1/16 se v pátek odpoledne střetla dvě vozidla. Dva lidé na místě svým zraněním podlehli. Komunikace je v tomto úseku dočasně uzavřená a přítomné jsou složky...

12. září 2025  18:43

Sto pokladů čínských císařů je poprvé v Evropě. Hostí je Národní muzeum

Občas se říká, že na čínských e-shopech se najde všechno. Poklady pravé Číny ale najdete úplně jinde, v pražském Národním muzeu. „Poprvé v Evropě je vystaven jeden z největších pokladů čínského umění...

12. září 2025  18:25

Nájem, nechuť i narkomani. Po pětadvaceti letech zavírá opravna obuvi na Andělu

Již pětadvacet let funguje v pasáži Zlatý Anděl na pražském Smíchově obchod, který nabízí opravu bot a výrobu klíčů. Během tohoto týdne se na něm ale objevila cedule s oznámením, že se tento pátek...

12. září 2025

Zloděj vykrádal výdejní boxy, uklidňoval se při tom skládáním Rubikovy kostky

Výdejní boxy v Praze 10 se staly terčem zloděje. Zvolil si k tomu velmi jednoduchou strategii. Zámek u schránek vypáčil pomocí kovové tyče a poté z nich vybral veškeré cennosti. Muže dopadli...

12. září 2025  16:16

OBRAZEM: Začalo to trabantem. Černý má v metropoli desítky děl, přibude obří vrak

U Nových Butovic v Praze vyroste mrakodrap nazvaný Top Tower, 125 metrů vysoká stavba bude opřena o deset metrů vyšší konstrukci znázorňující vrak lodi. Za projektem stojí výtvarník David Černý,...

12. září 2025  14:33

Polonahý muž vylezl v Praze na tramvaj a odmítal slézt. Zastavil provoz

Pražští policisté v pátek brzy ráno vyjížděli k nevšednímu případu. Zasahovali totiž u polonahého muže, který vylezl na tramvaj dopravního podniku a odmítal z ní slézt. Dechová zkouška dopadla...

12. září 2025  11:12,  aktualizováno  14:22

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

12. září 2025  7:11

Děti ve středočeských obcích začaly školní rok v buňkách, hasičárně i hospodě

Dvě obce z okolí Prahy musely se začátkem nového školního roku hledat náhradní prostory pro výuku. Kvůli narušené statice školy a sporu se stavební firmou. Zatímco drtivá většina dětí se tak 1. září...

11. září 2025  17:50

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

11. září 2025  17:11,  aktualizováno  17:39

Překáží a ohrožují chodce. Praha od ledna zakáže sdílené elektrokoloběžky

Nový pražský systém regulace sdílených dopravních prostředků zakazující poskytování elektrokoloběžek by měl začít platit od ledna příštího roku a radní města mají o jeho zavedení rozhodnout do 13....

11. září 2025  16:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.