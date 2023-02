Každý den najdu něco nového, Praha je nejlepší místo pro život, říká spisovatel

Černí pekli od 17. století na rohu Samcové a Petrské chleba a pečivo a hned naproti ve Svatopeterské zvonici provozovali mlékárnu. Pekařský rod doprovázela po generace také rodina ježků, kteří žerou moučné červy. Živnost v roce 1951 znárodnili komunisti. Po pár letech pekárnu zavřeli a v roce 1980 vyhodili do povětří i jejich rodný dům. „Jako malý kluk jsem viděl, jak šel dům k zemi. Se znárodněním skončila pekařská tradice trvající téměř 300 let a děda nastoupil do ČTK. Založil tak novou rodinnou profesi – novinářství,“ usmívá se David Černý, který pracoval v Českém rozhlase, televizi Prima i Nova a v různých novinách a časopisech.

Našel jsem i místo, ze kterého je vidět předchůdce Karlova mostu, most Juditin, který už 680 let nestojí. Přesto ten starodávný most lze spatřit. Je to jako zázrak.