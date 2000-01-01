náhledy
U Nových Butovic v Praze vyroste mrakodrap nazvaný Top Tower, 125 metrů vysoká stavba bude opřena o deset metrů vyšší konstrukci znázorňující vrak lodi. Za projektem stojí výtvarník David Černý, jehož leckdy provokativní plastiky jsou v metropoli jako doma. Od trabantu na nohách, přes tanky, až po motýly na obchodním domě Máj. Podívejte se na ta nejikoničtější Černého díla.
Betonový trabant na čtyřech nohách byl prvním dílem kontroverzního umělce, které rozvířilo emoce o tom, zda takový výtvor patří do veřejného prostoru, vzniklo totiž v třaskavé době. Černý sochu nazval Quo Vadis, přičemž symbolizuje masovou emigraci východních Němců přes velvyslanectví západního Německa v Praze v roce 1989. Dílo bylo od roku 1990 na Staroměstském náměstí, bronzový odlitek se od roku 2001 nachází na zahradě Lobkovického paláce na Malé Straně.
V roce 1991 přemaloval Černý, ještě jako student, sovětský tank na náměstí Kinských narůžovo, což vyvolalo velký rozruch. Růžový tank nakonec skončil v muzeu v Lešanech na Benešovsku, aby se pak na náměstí Kinských průběžně vracel a zase mizel.
Na stejném náměstí se natrvalo nachází torzo jiného tanku. Jde o původní okupační sovětský tank. Černý si pro instalaci zvolil rok 2018, tedy padesáté výročí od sovětské okupace Československa v roce 1968. Město chtělo dílo odstranit už po dvou dnech, avšak torzo je na náměstí dodnes.
Jako Viselec nebo Zavěšený muž je nazývána dvoumetrová socha představující Sigmunda Freuda, který visí za jednu ruku ze střechy v Husově ulici v centru Prahy. Pochází z roku 1997. Černý ke známému dílu sdělil, že socha zobrazuje potřeby člověka, který se musí neustále rozhodovat zda žít, nebo to vzdát. „Je to ksicht Freuda. K některým jeho teoriím mám zvláštní vztah,“ dodal sochař.
Hned na několika místech v Praze jsou k vidění černá laminátová Miminka Babies. Tři bronzová miminka od Černého se nacházejí na Kampě a jedno v originální černé barvě je od roku 2020 u kostela Povýšení svatého Kříže na Žižkově.
Bezesporu nejznámější je ale deset lezoucích dětí, které Černý v roce 2000 zavěsil na Žižkovský vysílač. Kvůli velkému pozitivnímu i negativnímu zájmu zde plastiky zůstaly až dosud.
Na dvoře Hergetovy cihelny na pražské Malé Straně Černý v roce 2004 umístil dílo Proudy, kdy dvě postavy močí do jezírka ve tvaru České republiky a svým proudem do něj píšou písmena. Málokdo ví, že proud lze přerušit signálem zaslaným z SMS zprávy.
Černý v roce 2007 umístil na budovu železničního depa na Smíchově dvě červená auta, která jsou do budovy zapíchnuta velkými hřebíky. Na stejné adrese se v tomtéž roce otevřelo kulturní centrum MeetFactory, které se věnuje propagaci moderního umění.
V červenci 2012 Černý pro olympiádu v Londýně připravil typický patrový autobus, ke kterému přidal velké mechanické paže. Ty se díky motorům pohybují a předvádějí tak cvik známý jako klik. Zadní část autobusu pak představuje lidské pozadí. Dílo jménem London Booster se po svém olympijském angažmá vrátilo do Prahy a nyní je v ulici Klíčova na pražském Chodově u dětského hřiště.
Pohyblivou Hlavu Franze Kafky obdivují turisté u obchodního centra Quadrio v centru Prahy kousek od Národní třídy. Černý hlavu vztyčil v roce 2014, pohyb je dosažen díky speciálnímu kódu, jehož součástí je 15 programů. Na místě měla podle Černého plánu původně stát Penisová kašna. Na každém z jejích údů měla být digitální cedule, každá doplněná jménem vybraného politika. Město ale tento Černého návrh zamítlo.
Kovovou sochu jménem Trifot Černý instaloval v roce 2016 nedaleko stanice metra Nové Butovice. Socha tak bude v těsné blízkosti chystaného mrakodrapu. Černý k Trifotovi uvedl, že ho k tvorbě inspirovalo dystopické dílo spisovatele George Orwella. Oční bulvy sochy totiž, po vzoru Velkého bratra, sledují kolemjdoucí.
Mechanické prvky Černý použil i ve svém dalším výtvoru. V roce 2017 umělec nainstaloval do nové čtvrti v areálu bývalé továrny Waltrovka tři sochy jménem Pegasové. Dílo je z části pohyblivými vrtulemi a části koňmi. Nachází se přímo před bývalou továrnou, kterou jako chátrající nemovitost koupila v roce 2012 společnost Penta.
Méně známá je plastika Speederman, která zosobňuje čtyři metry vysokého stříbrného muže, jenž má podle Černého představovat superhrdinu s nadlidsky rychlou chůzí. Stříbrná socha je od roku 2013 k vidění v Praze Jinonicích, sotva pár kroků od Pegasů.
Černý v roce 2022 navázal na své první provokativní dílo a před spartakiádním stadionem v Praze, kde zažila své velké koncerty punková kapela Visací zámek, vztyčil starý traktor značky Zetor model 40, který obarvil na růžovo. Zemědělský stroj stojí na místě kiosku, kterému se říkalo stánek U Johna Debila.
Sochu nespoutané bohyně Lilith v pražském Karlíně vybudoval Černý v roce 2022. Bohyně přidržuje dům, který postavila developerská společnost Trigema. S firmou Černý spolupracuje i na stavbě věže Top Tower. „Chtěl jsem udělat jednu pěknou ženskou, která drží svým ženstvím barák, což je přece úplně super,“ říká ke kontroverznímu dílu Černý.
Další pohyblivou konstrukci Černý postavil v pražské Michli ve Vyskočilově ulici přímo na konci sjezdu z frekventované ulice 5. května. Socha je ve veřejném prostoru k vidění od roku 2022 a podle Černého symbolizuje dvojí chápání automobilismu a je jeho kritikou. Dílo zaplatila developerská společnost Passerinvest Group.
Velký poprask vzbudilo i jedno z nejnovějších děl od Černého, jde o dvacetimetrové kovové Motýly, kteří jsou vyrobeni ze starých stíhaček Spitfire. Od loňského roku visí na fasádě obchodního domu Máj na Národní třídě, kde i mávají křídly. Černý se kvůli Motýlům pohádal v přímém přenosu s kurátorkou umění ve veřejném prostoru Marií Foltýnovou. Motýly se ale i přes nesouhlas některých odborníků, podle kterých jde o hanobení historického centra Prahy, podařilo zrealizovat.
Nejnovější zveřejněnou prací je pohyblivá socha gymnastky Věry Čáslavské, kterou Černý představil v létě roku 2024 u příležitosti olympijských her v Paříži. Autor u sochy, která se nachází na Malé Straně u Tyršova domu, sám zapózoval.
Černý se společně se svým týmem vedle stálých děl občas věnuje i politickému aktivismu. V říjnu roku 2013 výtvarník šokoval nejen Česko, ale i celý svět, když na pontonu, v rámci krátkého happeningu, vztyčil obří fialový prostředníček namířený k Pražskému hradu. Chtěl tím vyjádřit svůj názor na politiku tehdejšího prezidenta Miloše Zemana.
V nejbližší budoucnosti chystá Černý zmíněný mrakodrap Top Tower, který má být, spolu s podpůrnou konstrukcí vraku lodi, nejvyšší budovou v Česku. I proti tomuto projektu protestovali někteří obyvatelé Prahy 13, kde má věž stát. Ambiciózní projekt financuje developerská společnost Trigema. Ta se městskými zastupiteli domluvila, že poskytne magistrátu a Praze 13 takzvané kontribuce v celkové hodnotě 75,7 milionu korun.
