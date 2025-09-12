|
20. září 2019
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
20. září 2019
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...
Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...
V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...
Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...
Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...
U obce Žižice na Kladensku na silnici 1/16 se v pátek odpoledne střetla dvě vozidla. Dva lidé na místě svým zraněním podlehli. Komunikace je v tomto úseku dočasně uzavřená a přítomné jsou složky...
Občas se říká, že na čínských e-shopech se najde všechno. Poklady pravé Číny ale najdete úplně jinde, v pražském Národním muzeu. „Poprvé v Evropě je vystaven jeden z největších pokladů čínského umění...
Již pětadvacet let funguje v pasáži Zlatý Anděl na pražském Smíchově obchod, který nabízí opravu bot a výrobu klíčů. Během tohoto týdne se na něm ale objevila cedule s oznámením, že se tento pátek...
Výdejní boxy v Praze 10 se staly terčem zloděje. Zvolil si k tomu velmi jednoduchou strategii. Zámek u schránek vypáčil pomocí kovové tyče a poté z nich vybral veškeré cennosti. Muže dopadli...
U Nových Butovic v Praze vyroste mrakodrap nazvaný Top Tower, 125 metrů vysoká stavba bude opřena o deset metrů vyšší konstrukci znázorňující vrak lodi. Za projektem stojí výtvarník David Černý,...
Pražští policisté v pátek brzy ráno vyjížděli k nevšednímu případu. Zasahovali totiž u polonahého muže, který vylezl na tramvaj dopravního podniku a odmítal z ní slézt. Dechová zkouška dopadla...
Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...
Dvě obce z okolí Prahy musely se začátkem nového školního roku hledat náhradní prostory pro výuku. Kvůli narušené statice školy a sporu se stavební firmou. Zatímco drtivá většina dětí se tak 1. září...
Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...
Nový pražský systém regulace sdílených dopravních prostředků zakazující poskytování elektrokoloběžek by měl začít platit od ledna příštího roku a radní města mají o jeho zavedení rozhodnout do 13....
Harvardský profesor Robert Langdon právě vyšetřuje v Praze a očekává se, že nová kniha Dana Browna strhne vlnu „brownovského turismu“. Jak se jeho předchozí dobrodružství a pátrání odrazila na...