OBRAZEM: Začalo to trabantem. Černý má v metropoli desítky děl, přibude obří vrak

Matěj Svěrák
  14:33
U Nových Butovic v Praze vyroste mrakodrap nazvaný Top Tower, 125 metrů vysoká stavba bude opřena o deset metrů vyšší konstrukci znázorňující vrak lodi. Za projektem stojí výtvarník David Černý, jehož leckdy provokativní plastiky jsou v metropoli jako doma. Od trabantu na nohách, přes tanky, až po motýly na obchodním domě Máj. Podívejte se na ta nejikoničtější Černého díla.
Díla výtvarníka Davida Černého. Vlevo vizualizace nejvyšší budovy v Česku,... Už pětatřicet let komentuje Černý svými díly nálady a dění ve společnosti. Quo... V roce 1991 přemaloval David Černý sovětský tank na náměstí Kinských narůžovo a... Umělec David Černý umístil na náměstí Kinských v Praze 5 torzo tanku k 50.... Sochu Sigmunda Freuda pojmenovanou Viselec vytvořil David Černý už v roce 1997.... Laminátové sochy miminek umělce Davida Černého čeká renovace. Po zimě se na... Mezi známá díla Davida Černého patří Miminka Babies, černé laminátové sochy... Na dvoře Hergetovy cihelny na pražské Malé Straně je zase umístěno dílo... Plastika Červená auta od Davida Černého. Plastika London Booster od Davida Černého. Pohyblivou Hlavu Franze Kafky obdivují turisté u obchodního centra... Plastika Trifot od Davida Černého.

20. září 2019

