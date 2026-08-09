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Oheň na střeše domu Daniela Landy. Plameny přeskočily při vypalování hnízda

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  15:25

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Likvidace vosího hnízda skončila v sobotu 8. srpna na pražském Vyšehradě ohněm na střeše historického domu. | foto: HZS hlavního města Prahy

Snaha zbavit se vos skončila v sobotu v pražské čtvrti Vyšehrad ohněm na střeše. Hasiči rychlým zásahem z vysokozdvižné plošiny zastavili plameny včas, oheň tedy stačil zasáhnout jen malou plochu. Dům, kde hořelo, patří zpěvákovi Danielu Landovi.

„V sobotu odpoledne byl ohlášený požár střechy. Na místě se ukázalo, že nejde o požár, ale jen o zahoření,“ uvedla mluvčí pražských hasičů Kateřina Benešová. Oheň se tedy na domě v ulici V Pevnosti nestačil rozhořet s větší razancí do větší plochy. Zasažený byl prostor přibližně o rozloze dva metry čtvereční.

„Šlo o velmi rychlý zásah. Hasiči část střechy rozebrali a prostor zkontrolovali termokamerou,“ přiblížila mluvčí hasičů.

Likvidace vosího hnízda skončila v sobotu 8. srpna na pražském Vyšehradě ohněm na střeše historického domu.

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Nemovitost je spojená s Danielem Landou, který zde žije s manželkou Mirjam, informovaly Novinky.cz. Zároveň zde má sídlo zpěvákova společnost. Historicky cenná ulice prochází celou vyšehradskou pevností, od brány Leopoldovy až po bránu Táborskou.

Landa se k události vyjádřil na svých sociálních sítích. „Všichni věděli, že požár způsobila truhlářská firma, která se podílí na rekonstrukci domu. My jsme byli od pátku na Veveří.“ Zpěvák účinkoval na festivalu Hrady CZ.

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Velitel zásahu na místě zjistil, že plameny se po střeše rozběhly při vypalování vosího hnízda. „Nevím, jaké jsou v současnosti trendy v likvidaci vosích nebo sršních hnízd, ale toto není vhodný způsob,“ poznamenala Benešová.

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Upozornila, že právě hasiče je možné při takové činnosti oslovit, pokud si vosy nebo sršni vyberou za svůj domov nevhodné místo. Buď na dispečinku s likvidací poradí, nebo i vyjíždějí se speciální technikou. „Hasiči na to mají takový speciální vysavač,“ přiblížila mluvčí.

Kdo přesně se do likvidace hnízda pustil, se neví. Další okolnosti požáru jsou předmětem vyšetřování.

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Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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