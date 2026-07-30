Další výluka v centru Prahy. Tramvaje neprojedou ke Staroměstské

Výluka tramvají zasáhne úsek mezi Jiráskovým náměstím a Staroměstskou v neděli 2. srpna. Opatření bude naštěstí jen krátkodobé, v době od 9 do 18 hodin.
Omezení se týká tramvajových linek 2, 4, 5, 9, 17, 18, 22, 23, 32, 39, 41, 42.
Během dne mohou cestující využít tramvajovou zastávku Malostranská (směr Čechův most) na nábřeží Edvarda Beneše. Zřídí se také zastávka Staroměstská (oba směry) na Mánesově mostě.
|
Most u Národního divadla bude tři týdny bez tramvají, dvanáct linek čeká odklon
Náhradní doprava ve vyloučeném úseku nebude zavedena, dopravní podnik radí využít zejména linek metra.
Výluka naváže na stávající zavřený úsek mezi Újezdem a Lazarskou, tudy tramvaje neprojedou až do 10. srpna. Ve vyloučeném úseku probíhá oprava tramvajové trati.