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Další výluka v centru Prahy. Tramvaje neprojedou ke Staroměstské

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  9:39

Výluka tramvají v centru Prahy kvůli opravám. Situace u obchodního domu Máj. (21. července 2026) | foto: DPP

Centrum Prahy čeká další výluka tramvají. Linky neprojedou od Jiráskova náměstí na Staroměstskou. Opatření bude pouze jednodenní.

Výluka tramvají zasáhne úsek mezi Jiráskovým náměstím a Staroměstskou v neděli 2. srpna. Opatření bude naštěstí jen krátkodobé, v době od 9 do 18 hodin.

Omezení se týká tramvajových linek 2, 4, 5, 9, 17, 18, 22, 23, 32, 39, 41, 42.

Během dne mohou cestující využít tramvajovou zastávku Malostranská (směr Čechův most) na nábřeží Edvarda Beneše. Zřídí se také zastávka Staroměstská (oba směry) na Mánesově mostě.

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Náhradní doprava ve vyloučeném úseku nebude zavedena, dopravní podnik radí využít zejména linek metra.

Výluka naváže na stávající zavřený úsek mezi Újezdem a Lazarskou, tudy tramvaje neprojedou až do 10. srpna. Ve vyloučeném úseku probíhá oprava tramvajové trati.

Výluka tramvají v centru Prahy 2. srpna 2026

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