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VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu

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  13:45
Pražská policie zveřejnila další video, v němž řidička osobního vozu ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu. Koleje přejela, jako by se nic nedělo. Od policie dostala několikatisícovou pokutu.

Policisté zveřejnili video řidičky v bílém autě, které natočili v úterý při bezpečnostní akci.

Je na něm zachycen přejezd v Hornopočernické ulici v Praze 9 v době, kdy zde už hezkou chvíli bliká výstražné červené světlo.

VIDEO: Policie ukázala, jak řidiči a chodci ignorují na přejezdech stopku i blikající červenou

Řidička však podle záznamu červenou nejen ignoruje, ale zdá se, že při přejezdu ani nekoriguje nijak svou rychlost. Asi pět sekund poté, co projede, se začnou sklápět závory.

„Policisté ženu zastavili a přestupek vyřešili na místě uložením pokuty ve výši 4 500 korun. Zároveň jí bylo zaznamenáno 6 bodů,“ vysvětlil policejní mluvčí Jan Daněk.

Policisté z dopravního inspektorátu Praha III během dvouhodinové kontroly na přejezdech zaznamenali dalších 15 přestupků, při nich ale řidiči překročili nejvyšší dovolenou rychlost. Za přestupky vyfasovali pokuty v celkové výši 37 500 korun a celkem 45 bodů.

VIDEO: Lidé na přejezdu v Černošicích riskovali. Ignorovali závory i červená světla

Už před více než týdnem policie zveřejnila záběry některých řidičů, kteří nerespektovali výstražná světla na přejezdech. Dokonce ignorovali značku Stop.

Na jednom z přejezdů nedaleko Brandýsa nad Labem stopku ignorovalo několik řidičů, v Řeporyjích se pak jiní vydali přes koleje sice po zvednutí závor, ale stále za blikající červené.

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