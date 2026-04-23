Další pražské mosty přes Vltavu? Ve hře je Suchdol i tramvaje přes Císařský ostrov

Jan Bohata
  7:00
Modřanská lávka zvaná Modla, propojení šesté a osmé městské části či překlenutí Vltavy poblíž Suchdola. Takové jsou v představách plánovačů další mostní stavby v Praze pro následující roky. Vzniknout mohou v režii metropole, anebo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

I takto by mohl vypadat podle soutěže most přes Vltavu na severní straně Pražského okruhu | foto: ŘSD

Jejich umístění se stane také součástí aktuálně schvalovaného metropolitního plánu.

Kubistickým, před několika dny otevřeným „Dvorečákem“ to nekončí, další spojnice vltavských břehů mohou následovat. Nejblíže k výstavbě je aktuálně suchdolský most, neboli součást Pražského okruhu. Tuto klíčovou stavbu na severu metropole řeší ŘSD, které nedávno představilo výsledky architektonické soutěže na návrh nového mostu.

OBRAZEM: Historické tramvaje, jazz i fronta na přívoz. Jak se otevíral most

„Vítězný návrh zapracujeme do projektové dokumentace tak, abychom v roce 2027 mohli zahájit stavbu s cílem dokončit celý Pražský okruh v letech 2030 až 2031,“ řekl k výběrovému řízení Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.

Na délku dosáhne zhruba 600 metrů s výškou 80 metrů nad hladinou řeky. Most přes Vltavu se stane architektonicky nejvýraznější stavbou celého okruhu. Zajistí podle předpokladů také nové propojení pro pěší a cyklisty mezi levým – Suchdolským a Sedleckým břehem řeky a Zámky, Bohnicemi a Čimicemi. O mostu se v těchto místech uvažuje již od 30. let 20. století.

Lávka přes Vltavu

Přímé spojení získá šestá a osmá městská část prostřednictvím tramvajového mostu přes špičku Císařského ostrova. Tak vypadá další mostní vize pro příští léta.

„Za mne je tento most z hlediska přípravy a projektových prací prioritou. A to vzhledem k potenciálu spojení Prahy 6 a 8,“ vysvětlil Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj.

V metropolitním plánu jsou ještě dva mosty. Podolský most je vymezen jako možnost, to znamená územní rezerva. Vize urbanistů pracují též s tím, že Dvorecký most dostane souseda. Půjde o Zlíchovský most, neboť i on je vymezen ve zmiňovaných plánech jako rezerva. „O tom, zda se bude, nebo nebude realizovat, se rozhodne podle studie proveditelnosti a vývoje automobilové dopravy v Praze,“ dodal Hlaváček.

Někdejší průmyslové čtvrti Holešovice a Karlín náleží nyní k mimořádně atraktivním a rychle se rozvíjejícím čtvrtím. Zlepšit jejich spojení může Rohanský most, jímž se před časem mimo jiné zabýval magistrátní výbor pro dopravu. Vznikla též koncepční rozvaha spojit Urxovu ulici v Karlíně s Jateční v Holešovicích. Časový horizont zde zatím není, předpokládá se, že po schválení metropolitního plánu město vypíše soutěž.

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Rohanský most poslouží také tramvajím jako doplněk sousedního Hlávkova a Libeňského mostu. Jeho rekonstrukce byla před časem pozastavena, přestavba tak skončí pravděpodobně na počátku 30. let.

Modla, lávka z Modřan do Lahovic, představuje další vizi budoucího spojení vltavských břehů. „Jde o uvažovanou variantu přemístění Výtoňského mostu či konstrukci novou,“ vysvětlil Petr Hlaváček.

Správa železnic (SŽ) plánovala nahradit zmiňovaný chátrající Výtoňský most a vybudovat nový s doplněnou třetí kolejí. Aktivisté ale volají po rekonstrukci. „Chceme do konce roku 2026 rozhodnout o finálním řešení a budeme o něm jednat jak s resortem dopravy, tak kultury. Zároveň se Státním fondem hmotných rezerv připravujeme zřídit mostní provizorium,“ uvedla k dalším krokům mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Opičí válka o most

Mostní stavby v hlavním městě vzbuzovaly kontroverze též v minulosti, týkalo se to mj. okolí Vyšehradu. V 70. letech plánovači na projekčních prknech řešili Vyšehradský most, jenž měl navazovat na průtah Radlicemi a dále na západ na plzeňskou dálnici.

Nové mosty přes Vltavu

  • 2030 – 2031 by měl být dokončen celý Pražský okruh. Na něm se počítá také s dominantním Suchdolským mostem. Na jeho podobu ŘSD vypsala první otevřenou architektonickou soutěž svého druhu na dálniční most v České republice. Severní úseky Pražského okruhu z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves a Satalice se nyní připravují.
  • Tramvají přes řeku – propojení tramvajových tratí Prahy 6 a 8 zajistí spojnice přes špičku Císařského ostrova. Možné varianty vyplynou z procesu EIA. Tento most by měl vzhledem ke svému významu být prioritní.

„Když se to všechno nakreslilo ve větším měřítku, šel z tohoto mráz po zádech, protože Vyšehrad a jeho skála jsou posvátné i u největších technokratů,“ vzpomínal na tento plán Blahomír Borovička, v 70. a 80. letech hlavní pražský architekt.

Útvar hlavního architekta řešil tehdy mj. i problematiku chybějícího tramvajového spojení Dejvic a Bohnic. Ve hře se ocitlo trasování přes špičku Císařského ostrova.

„Tady padla kosa na kámen, ředitel zoo se vzbouřil, že jakákoliv doprava by mu rušila zvířata. Byla z toho celá řada rozčilených porad, kterým se začalo říkat opičí válka,“ zaznamenal ve svých vzpomínkách Borovička, proč zmiňovaný návrh neprošel.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Prezident Pavel navštíví Vesnici roku 2025, zavítá také do Lanškrouna

Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamíří na Orlickoústecko. Dopoledne vystoupí na 2. celostátní konferenci hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) v...

Návrh na letní zákaz vjezdu aut do centra pobouřil radní sedmi pražských částí

Značky dopravní obsluhy na Praze 1. (24. července 2024)

Návrh na zákaz vjezdu autům do centra Prahy během letních prázdnin, s nímž přišel náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti), se okamžitě setkal s negativní odezvou. Nápad zásadně odmítli...

Třem Francouzkám to pálilo. USK přehrál Žabiny i v Brně a je výhru od dalšího titulu

Pauline Astierová (vlevo) z USK Praha uniká v zápase se Žabinami Brno, brání ji...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily ve druhém finále ŽBL na palubovce brněnských Žabin 85:57 a už jen jedna výhra je dělí od jubilejního dvacátého titulu v samostatné historii a šestnáctého za...

Frýdecké volejbalistky slaví po 11 letech extraligovou medaili, Lvice si musí počkat

Kapitánka frýdecko-místeckých volejbalistek Veronika Strušková se snaží dostat...

Volejbalistky Frýdku-Místku slaví po jedenácti letech extraligový bronz. V rozhodujícím duelu o třetí místo zvítězil tým, který si až v posledním kole základní části pojistil účast v play off, v...

V Cholupicích se převrátil domíchávač s betonem, zraněného řidiče museli vyprostit

Nákladní vůz se převrátil v pražských Cholupicích. (22. dubna 2026)

V pražských Cholupicích havaroval domíchávač s betonem, který sjel do příkopu. Na místě zasahují policisté a také hasiči. Silnice byla zprovozněna opět kolem půl osmé večer, informuje server...

Můžete si za to sami, plísní Plaga Prahu za podcenění počtu míst na středních školách

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Za nedostatečné kapacity středních škol v Praze nese odpovědnost pražský magistrát, který podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) situaci dlouhodobě podcenil, přestože měl k dispozici...

Kanye West přece jen v Praze? Koncert kontroverzního rapera plánují v Chuchli

Raper Ye (Kanye West), 25. listopadu 2022

Kontroverzní americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, by mohl letos v létě přeci jen vystoupit v Praze. Koncert se podle dostupných informací připravuje na koňském závodišti v Chuchle Aréně,...

Klimatizace do lanovky na Petřín nejde, ale jednu věc jsem prosadila, říká designérka

Premium
Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Postávala mezi novináři a zvědavci, kteří se přišli podívat. Nenápadně. Trpělivě v chladném ránu čekala, až dělníci na lanech vytáhnou první ze dvou nových vozů lanovky na Petřín. Málokdo z laiků...

Přísnější pravidla v Žižkovském tunelu, kde se stala nehoda. Cyklisté musí zpomalit

V Žižkovském tunelu snížili po nehodě rychlost

V Žižkovském tunelu se ve středu změnila pravidla pro cyklisty. Nově zde značky upozorňují na omezení rychlosti na 10 kilometrů v hodině, které má snížit riziko střetů s chodci. Opatření připravila...

Chyběly jí kroužky pro handicapovaného syna, tak je založila sama

Hodiny muzikoterapie. Děti si při nich mohou vyzkoušet i méně obvyklé hudební...

Když nenašla pro svého synka Damiána vhodné volnočasové aktivity, rozhodla se je vytvořit sama. Maminka chlapce s vzácným onemocněním dnes na Praze 7 organizuje pohybové i smyslové lekce pro děti se...

Na starém zimáku se dvojice nadýchala čpavku, 160 lidí muselo opustit blízké hřiště

Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu....

Dva lidé se ve středu v Neratovicích na Mělnicku nadýchali čpavku v uzavřeném zimním stadionu. Z blízkého fotbalového hřiště hasiči preventivně evakuovali 160 lidí. Stadion je určený k demolici....

