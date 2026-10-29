Další opravy u letiště zatíží objízdné trasy, Nebušice se obávají odříznutí

K opravám u výpadovky Lipská se navíc od 1. listopadu nově čeká uzavření ulice Do Horoměřic, která slouží Přední Kopanině, Nebušicím a Horoměřicím jako spojka na Lipskou a dále na Pražský okruh. Tuto odbočku v polích využívají řidiči, pokud se chtějí vyhnout kolonám kolem letiště.
Ulice Do Horoměřic se uzavře ve směru z Prahy až ke kruhovému objezdu s Tuchoměřickou ulicí. Starostu Nebušic termín překvapil, protože podle něj byla původně naplánovaná až na začátek příštího roku.
„Ta silnice se musí celkově odbourat a udělat bezpečnější. Ale pokud by byla nyní ulice Do Horoměřic byť částečně uzavřená, Nebušice by byly zcela odříznuté i kvůli ranním omezením v ulici Na Krutci. Museli bychom nejspíš létat balonem,“ uvedl Viktor Komárek (STAN).
Nebušice v kleštích
Technická správa komunikací (TSK) redakci MF DNES potvrdila, že k uzávěrce skutečně dojde už v listopadu.
„Platí termín uvedený na webu opravujeme.to, naše práce navazuje na akci Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje,“ sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Kraj momentálně opravuje silnici za zmíněným kruhovým objezdem, která vede do Horoměřic. Obě stavby mají skončit 15. prosince.
Podzimní uzávěrky v Praze 6
Nebušice se tak ocitají v ještě větších kleštích. Ze západu do této městské části proudí řidiči z Tuchoměřic a Přední Kopaniny, kteří se vyhýbají rozkopané křižovatce u letiště. Ze severu míří část aut, která by jinak využila nyní rozkopanou silnici v polích.
„Stavba citelně zkomplikovala dopravní situaci. Jezdí k nám daleko více aut, která přijíždějí přes Horní Kopaninu. Nejvíce je to vidět v ranní špičce,“ řekl Komárek.
Podle dopravních expertů by však samotná uzavírka ulice Do Horoměřic neměla mít na Nebušice příliš velký dopad.
„Omezení z hlediska dojezdů zase tak zásadní není. Odhaduji, že se cesta řidičům prodlouží zhruba o deset minut. Při ranní špičce může být i kolem 20 minut,“ popsala expertka z Fakulty dopravní ČVUT Zuzana Čarská.
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Podle radnice Prahy 6 by uzavírka ulice Do Horoměřic neměla ovlivnit dopravu v centru městské části.
Nicméně v kombinaci s přestavbou křižovatky u letiště a ranní regulací v ulici Na Krutci udrží další oprava severozápad Prahy 6 pod silným dopravním tlakem. Ten se projevuje i zpožděním autobusových linek, které jezdí kolem Jenerálky serpentinou do Horoměřic.
„Řidiči využívají tuto silnici jako objízdnou trasu kvůli opravované silnici mezi Horoměřicemi a Nebušicemi. Po ní denně projede přibližně osm tisíc vozidel. Jen část z nich je odkloněná do Nebušic,“ upozornila Čarská. Auta se posléze kumulují v Horoměřické a následně u Bořislavky. V ranní špičce se tu pravidelně tvoří kolony a osobní auta blokují autobusy.
Horoměřickou čeká uzavírka
Problém je v tom, že Horoměřická vede Šáreckým údolím, které nenabízí žádnou objízdnou trasu. Silničáři navíc plánují tuto silnici upravit tak, aby zvýhodnila autobusy. „Prosazujeme stavební rozšíření ulice Horoměřická o autobusový pruh,“ řekl k tomu radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).
TSK počítá se zahájením prací na přelomu roku. Kvůli náročnosti stavby město řeší během rekonstrukce zachovat dopravní obslužnost oblast. Pokud se totiž Horoměřická uzavře, doprava se převede na jiné už přetížené příjezdové komunikace.
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Magistrát zatím přišel se dvěma variantami. Úplná uzavírka Horoměřické ulice by trvala přibližně sedm měsíců. Druhá varianta počítá s tím, že by v některých etapách mohly ulicí projíždět alespoň autobusy. Opravy by však trvaly zhruba dva roky.
Praha 6 se přiklání spíše ke kratší, ale úplné uzavírce, protože dlouhé omezení dopravy by znamenalo problémy pro obyvatele Horoměřic, Nebušic i další dojíždějící. Horoměřická ulice je společně s Roztockou ulicí v Suchdole spojnicí, která přivádí dopravu ze severozápadu Středočeského kraje do Prahy.