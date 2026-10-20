„Jedná se o zaseknutý autobus pod viaduktem, provádíme další průzkum. Událost se obešla bez zranění,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
U viaduktu momentálně zasahují tři hasičské jednotky. „Na místě máme prozatím hasiče z Holešovic, pak tam vyjela dobrovolná jednotka z Kbel a jsou tam také hasiči ze Správy železnic,“ doplnil mluvčí.
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S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit
Doprava je na místě omezena v jednom jízdním pruhu. Hasiči podle Řezáče nejspíš na vyproštění autobusu nebudou potřebovat těžkou techniku.
„Vypouštíme pneumatiky, aby mohl autobus vyjet, a počítáme, že se protáhne sám.“
Podobný incident se stal 7. října ve Vídeňské ulici, kde v noci uvázl pod železničním mostem kamion s vrtnou soupravou. Hasiči se pomocí těžké techniky snažili soupravu vyprostit celý následující den a na místo musely být povolány celkem tři vyprošťovací tanky.
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