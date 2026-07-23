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ŘSD dostalo pokutu za chyby v soutěži na nový pražský most

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  15:31

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu. Přemostění dlouhé 606 metrů spojí oba břehy Vltavy mezi Sedlcem a Zámky. | foto: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic dostalo pokutu 220 tisíc korun. Vyměřil mu ji Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za chyby v architektonické soutěži na podobu nového dálničního mostu přes Vltavu u Suchdola. Rozhodnutí je pravomocné.

Vítězné sdružení architektů, které tvoří společnosti Stráský, Hustý a partneři a Studio acht, předložilo návrh, jenž nesplnil jednu ze soutěžních podmínek. Počítal totiž s umístěním základů podpěr mimo vymezené staničení.

„Vítězný návrh je v rozporu se stanovenými podmínkami soutěže o návrh, neboť zasahuje svými základy do soutěžními podmínkami jasně vymezeného zakázaného území,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Pilíře mostu na jedné straně přesahují vymezené území o šest a na druhé o sedm metrů. ŘSD při odvolání tvrdilo, že tento fakt není podstatný. Taková argumentace ale nemá oporu v soutěžních podmínkách, protože staničení bylo vyjádřeno konkrétními číselnými hodnotami na úrovni setin kilometru.

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„Jednalo se tedy o přesně stanovené hranice, nikoliv o orientační či přibližné údaje. Soutěžní podmínky současně neobsahovaly žádný mechanismus tolerance ani žádnou formulaci, z níž by bylo možné dovodit přípustnost jejich překročení. Pokud zadavatel zamýšlel připustit určitou odchylku, měl tak učinit výslovně. Dodatečné dovozování tolerance po skončení soutěže je proto nepřípustné,“ uvedl Mlsna v tiskové zprávě na webu ÚOHS.

Nový most bude v budoucnu součástí stavby Pražského okruhu mezi Březiněvsí a Suchdolem. Soutěž o návrh je prvním krokem, samotná zakázka na jeho stavbu zatím vypsána nebyla.

Náklady na stavbu mostu mají být přibližně 3,5 miliardy korun, výsledná cena ale vzejde až z tendru na jeho stavbu.

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