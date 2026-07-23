Vítězné sdružení architektů, které tvoří společnosti Stráský, Hustý a partneři a Studio acht, předložilo návrh, jenž nesplnil jednu ze soutěžních podmínek. Počítal totiž s umístěním základů podpěr mimo vymezené staničení.
„Vítězný návrh je v rozporu se stanovenými podmínkami soutěže o návrh, neboť zasahuje svými základy do soutěžními podmínkami jasně vymezeného zakázaného území,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Mlsna.
Pilíře mostu na jedné straně přesahují vymezené území o šest a na druhé o sedm metrů. ŘSD při odvolání tvrdilo, že tento fakt není podstatný. Taková argumentace ale nemá oporu v soutěžních podmínkách, protože staničení bylo vyjádřeno konkrétními číselnými hodnotami na úrovni setin kilometru.
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„Jednalo se tedy o přesně stanovené hranice, nikoliv o orientační či přibližné údaje. Soutěžní podmínky současně neobsahovaly žádný mechanismus tolerance ani žádnou formulaci, z níž by bylo možné dovodit přípustnost jejich překročení. Pokud zadavatel zamýšlel připustit určitou odchylku, měl tak učinit výslovně. Dodatečné dovozování tolerance po skončení soutěže je proto nepřípustné,“ uvedl Mlsna v tiskové zprávě na webu ÚOHS.
Nový most bude v budoucnu součástí stavby Pražského okruhu mezi Březiněvsí a Suchdolem. Soutěž o návrh je prvním krokem, samotná zakázka na jeho stavbu zatím vypsána nebyla.
Náklady na stavbu mostu mají být přibližně 3,5 miliardy korun, výsledná cena ale vzejde až z tendru na jeho stavbu.