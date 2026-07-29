Dálnici před Prahou zablokovala nehoda čtyř aut, tvoří se kolona

Nehoda se stala na kilometru 0,5, čtyři havarovaná auta tvoří překážku v provozu. Podle webu se nehoda stala kolem sedmé hodiny ranní, Vyplývá z informací webu dopravniinfo. V místě se tvoří zhruba tříkilometrová kolona.
„Na místě se tvoří kolona z důvodu silného provozu. U všech řidičů však proběhly dechové zkoušky s výsledky negativními,“ upřesnila Richterová.
Podle ní by se nehoda obešla bez zranění. Na místo jede i středočeská dálniční policie.
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