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Dálnici D5 na Berounsku uzavřel požár návěsu

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  16:25

Požár návěsu na D5 u Žebráku na Berounsku (27. července 2026) | foto: HZS Středočeského kraje

Dálnici D5 u Žebráku na Berounsku dnes odpoledne uzavřel požár návěsu s plastovými a kovovými náhradními díly do aut. Tahač se řidiči podařilo včas odpojit a popojet dopředu, událost se obešla bez zranění.

Návěs je uhašený, je ho ale ještě potřeba rozebrat. Zásah potrvá dvě až pět hodin, řekl mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.

Hasiči dostali hlášení o požáru na 34. kilometru ve směru na Plzeň před 14:45. Dálnice byla uzavřená od 15:00.

„Šlo o požár návěsu v plném rozsahu. Tahač byl odpojený, stál zhruba 50 metrů před návěsem,“ uvedl Sýkora.

Návěs se podařilo uhasit, hasiči ho ale budou muset postupně rozebrat. Možná na místo ještě povolají těžkou techniku. „Škoda bude asi většího rozsahu,“ dodal mluvčí.

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