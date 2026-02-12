Už dříve ŘSD získalo územní rozhodnutí pro první část mezi Voračicemi a Novou Hospodou. Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadí jim, že povede turisticky atraktivním Posázavím. ŘSD výtky kritiků odmítá.
Rozhodnutí k 15,8 kilometru dlouhému úseku Václavice – Voračice vydal pražský magistrát. Dokument, který zatím nenabyl právní moci, podle Veselého připomíná nejen význam stavby pro Středočeský kraj, ale pro doplnění dálniční sítě ČR vůbec.
Zahrnuje také připomínky a požadavky obcí i vlastníků pozemků. Na úsek dálnice mezi Václavicemi a Voračicemi je zpracovaná dokumentace pro povolení záměru a ŘSD chce letos podat žádost o povolení stavby.
Součástí dálnice v tomto úseku bude 11 mostů, pět nadjezdů, dva ekodukty pro migraci zvěře, oboustranná odpočívka Minartice nebo 950 metrů dlouhý tunel Prostřední vrch, pro nějž se nyní připravuje inženýrskogeologický průzkum. Bude mít podobu ražby průzkumné štoly, začít by se mělo v prvním čtvrtletí letošního roku.
D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Středočeská část by měla měřit 58,5 kilometru. Od Pražského okruhu u Jesenice povede na jih kolem Jílového, Hostěradic, Václavic, Voračic a Nové Hospody. S Benešovem ji spojí šestikilometrová Václavická spojka. Zatímco v jižních Čechách se staví, ve středních Čechách se ještě nezačalo.
Kritici se obávají i problémů s podložím v okolí Jílového, kde se ve středověku těžilo zlato. Ministerstvo dopravy a ŘSD namítají, že trasa přes Posázaví byla opakovaně vyhodnocena jako ekonomicky smysluplná a nejvhodnější.
„Majetkoprávní příprava běží naplno a v celé trase středočeské D3 začalo v minulém roce obesílání kupních smluv a jejich uzavírání. V tuto chvíli se již velmi rychle přibližujeme k 50 procentům uzavřených kupních smluv z celkového počtu potřebných smluv na plochy trvalých záborů hlavní trasy včetně přivaděčů,“ uvedla vedoucí týmu přípravy středočeské D3 Zuzana Urbancová z ŘSD.