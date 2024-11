Silničáři uzavřeli dálnici D10 u Kosmonos kvůli bourání nadjezdu

„Dálnice je od dnešních 17:00 do nedělních 11:00 obousměrně uzavřena. Jsou tam objízdné trasy, ale zajížďky nejsou velké,“ informoval policejní mluvčí Michaela Richterová.

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla si řidiči najedou navíc maximálně stovky metrů. „Zdržení je prakticky nula, což se projevuje v tom, že vůbec žádné dopravní komplikace tady nenastaly,“ řekl Rýdl po 20:00.

Demolovaný nadjezd je součástí původní mimoúrovňové křižovatky. „Most starší 40 let ustupuje stavbě moderní mimoúrovňové křižovatky, která bude ve formě kruhového objezdu přímo nad dálnicí,“ uvedl Rýdl.

Provoz při uzavírce dálnice je v režimu jeden plus jeden jízdní pruh po nájezdových a sjezdových rampách mimoúrovňové křižovatky. Auta ve směru od Turnova na Prahu zajíždějí na přilehlou okružní křižovatku v Průmyslové ulici v Kosmonosech u 13. brány areálu Škoda Auto a vozidla směřující od Prahy na Turnov nebo do Kosmonos využívají část nově budované turbo-okružní křižovatky.

„Převedli jsme provoz na půlku hotového nového kruhového objezdu, tak jsme mohli přistoupit k demolici původního mostu,“ dodal Rýdl.

S částečným omezením museli řidiči počítat už od dnešního poledne do 17:00, kdy se po dálnici jezdilo jedním jízdním pruhem v každém směru. Podobný režim bude v neděli od 11:00 do 14:00.

Mostní konstrukci rozebírají pneumatické nůžky, které oddělují armovací železo a betonové fragmenty. Všech 200 metrů krychlových betonu má být podle Rýdla zrecyklováno a půjde zpátky do stavby. „Takže je to, jako kdyby se ten původní most vypařil,“ dodal mluvčí.

S rozsáhlou přestavbou křižovatky začalo Ředitelství silnic a dálnic loni v září, práce provádí společnost Eurovia CS téměř za 737 milionů korun bez daně. Nová křižovatka počítá se zaústěním devíti větví, vnější průměr bude 140 metrů. Stavba by měla být dokončena nejpozději příští rok v létě. Nyní je podle Rýdla hotová zhruba ze 60 procent.