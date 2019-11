Kamion naboural do jiného, špatně zaparkovaného. U dálnic chybějí místa

5:05 , aktualizováno 5:05

Problém s odstavnými plochami pro kamiony kolem českých dálnic trvá. Řidiči tak kvůli přeplněným parkovištím soupravu odstaví třeba na nájezdu na čerpací stanici nebo dálnici samotnou, a to vede k nehodám. Ředitelství silnic a dálnic slibuje, že do pěti let počet míst rozšíří.