Přesný počet havarovaných aut zatím není znám, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
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Na Jičínsku se srazila tři auta, jedna žena zemřela. Mezi zraněnými jsou i děti
Nehoda byla podle Truxy nahlášena kolem 19:30 zhruba na kilometru 2,5. Jedno z vozidel podle něj narazilo do svodidel. „Zřejmě se od něj odpojil neosvětlený vozík, do kterého narazilo další auto a došlo k řetězové nehodě několika vozidel,“ řekl Truxa.
Záchranáři mají podle Hylebranta zatím informace o jednom zraněném. Dálnice je od 19:43 uzavřena na druhém kilometru mezi výjezdy Úžice a Zdiby.