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Na dálnici D8 havarovalo několik aut, při nehodě se zranil jeden z řidičů

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  20:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Dálnici D8 u Prahy v neděli večer ve směru na hlavní město uzavřela hromadná nehoda několika vozidel. Podle předběžných informací se zřejmě jeden člověk zranil.

Přesný počet havarovaných aut zatím není znám, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.

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Nehoda byla podle Truxy nahlášena kolem 19:30 zhruba na kilometru 2,5. Jedno z vozidel podle něj narazilo do svodidel. „Zřejmě se od něj odpojil neosvětlený vozík, do kterého narazilo další auto a došlo k řetězové nehodě několika vozidel,“ řekl Truxa.

Záchranáři mají podle Hylebranta zatím informace o jednom zraněném. Dálnice je od 19:43 uzavřena na druhém kilometru mezi výjezdy Úžice a Zdiby.

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