Dělníci zbourali starou letištní lávku, dálnice D7 je u Prahy opět průjezdná

Stavbaři v noci na neděli zbourali starou lávku nad dálnicí D7 u pražského letiště Václava Havla. Silnice tu proto byla uzavřena, provoz se podařilo obnovit v neděli kolem 10. hodiny dopoledne. Podle policie bude provoz až do pondělního rána veden jen jedním pruhem v každém směru.
„Odklon dopravy byl zrušen. Místo je průjezdné s opatrností. Pokračují dokončovací práce,“ uvedlo dopravní centrum. Podle policie stavbaři ještě dělají odklízecí práce. „Provoz bude v obou směrech obnoven jedním jízdním pruhem. Zcela bude komunikace průjezdná v zítřejších (pondělních) ranních hodinách,“ napsala policie na síti X.

Začátek dálnice D7 se uzavřel v sobotu kolem 20:00, řidiči museli místo objíždět. Po dobu uzavírky tam asistovali policisté z dálničního oddělení.

Starou letištní lávku nad D7 nahradí o deset metrů dál ve směru na Slaný lávka, kterou buduje společnost Metrostav TBR za 63,61 milionu korun bez DPH a která by měla být zprovozněna do 14 dnů. Nová lávka bude 1,5krát delší než původní, takže dálnice v těchto místech bude moci být rozšířena na tři plus tři jízdní pruhy.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce kvůli lepšímu napojení letiště na dálnici D7 následně přestavět i mimoúrovňovou křižovatku Ruzyně - Aviatická. Hodnota investice je zhruba 905 milionů korun bez DPH a hotovo by mělo být v roce 2028.

ŘSD v březnu vypsalo soutěž na zhotovitele stavby, termín pro podání nabídek kvůli dodatečným dotazům uchazečů prodloužilo z 2. června na 18. srpen.

