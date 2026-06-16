Vážně zraněného řidiče osobního vozu vyprostili hasiči. „Již je v péči lékařů. Složky IZS na místě stále pracují,“ uvedla policie krátce po 05:30. Schneeweissová později doplnila, že řidič byl letecky transportován do nemocnice.
„Řidič nákladního vozidla je bez zranění a dechová zkouška u něj je s negativním výsledkem,“ řekla pro iDNES.cz.
„Podle prvotních informací měl řidič osobního vozidla zezadu narazit do nákladního vozidla,“ doplnila.
Dálnice je nyní zavřena. Objízdná trasa vede přes Exit 25 na 25,5 kilometru směrem na Tuchlovice.
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