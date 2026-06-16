Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dálnici D6 uzavřela nehoda u Stochova. Řidič zezadu narazil do nákladního auta

Autor: ,
  6:30
Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu, uvedla policie na síti X. Osobní auto podle policie narazilo do nákladního před 5. hodinou. Na místě zasahoval vrtulník. Dálnice je uzavřená, objízdná trasa vede přes exit 25 na Tuchlovice, uvedla mluvčí policie Barbora Schneeweissová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vážně zraněného řidiče osobního vozu vyprostili hasiči. „Již je v péči lékařů. Složky IZS na místě stále pracují,“ uvedla policie krátce po 05:30. Schneeweissová později doplnila, že řidič byl letecky transportován do nemocnice.

„Řidič nákladního vozidla je bez zranění a dechová zkouška u něj je s negativním výsledkem,“ řekla pro iDNES.cz.

„Podle prvotních informací měl řidič osobního vozidla zezadu narazit do nákladního vozidla,“ doplnila.

Dálnice je nyní zavřena. Objízdná trasa vede přes Exit 25 na 25,5 kilometru směrem na Tuchlovice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu

Lilia Khousnoutdinova miluje hru na klavír.

Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....

„Nechám ti uříznout hlavu.“ Ruska šikanuje řidiče autobusů, jednoho pokousala

Premium
Ruska Yulia S. provokuje řidiče na lince 348. Vše si natáčí na mobil. U...

Jezdit na autobusové lince Pražské integrované dopravy 348 je teď pro profesionální šoféry úkolem za trest. Pravidelně je totiž obtěžuje jedna z cestujících, podle mnohých řidičů její chování...

Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul

Policisté v pražské Korunovační ulici zadrželi muže pod vlivem drog, který...

Pes náhodného kolemjdoucího pomohl odpoledne zpacifikovat zdrogovaného řidiče, který na Letné v Korunovační ulici naboural čtyři auta. Když vyběhl ven a chtěl řádit dál, ohnal se po psovi, který...

Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou

Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní...

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...

Dálnici D6 uzavřela nehoda u Stochova. Řidič zezadu narazil do nákladního auta

U Vinařické věznice na Kladensku zkolaboval vězen. Na místě zasahoval vrtulník....

Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu, uvedla policie na síti X. Osobní auto podle policie...

16. června 2026  6:30

Hromadná nehoda omezila provoz na D1 těsně před Prahou. Na místě jsou zranění

Nehoda tří osobních vozidel na 4,5 kilometru dálnice D1 ochromila provozu...

Nehoda tří osobních automobilů omezila provoz na 4,5 kilometru dálnice D1 u Průhonic ve směru na Prahu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranná služba hlavního...

15. června 2026  21:04,  aktualizováno  21:48

V pasti. Srnka se zasekla na bobové dráze, video boduje na sociálních sítích

Ve zvířecí záchranné a záchytné stanici v Pateříně na Olomoucku se dostalo...

Nečekaná podívaná čekala návštěvníky bobové dráhy v Kutné Hoře. Do areálu totiž zaběhla srnka, která se následně ocitla přímo na trati a nemohla najít cestu ven. Záběry její snahy najít únikovou...

15. června 2026  17:21

Na D1 u Vlašimi se srazily čtyři kamiony. Tvořila se kolona

Na dálnici D1 ve směru na Prahu se v pondělí srazily čtyři kamiony. (15. června...

Nehoda čtyř kamionů zablokovala dálnici D1 ve směru Praha u exitu Psáře. Na místě zasahovaly všechny jednotky integrovaného záchranného systému (IZS). Jeden člověk byl v péči záchranářů.

15. června 2026  11:14,  aktualizováno  17:04

Mysleli, že jede opilý. Nakonec policisté řidiči zřejmě zachránili život

Mysleli, že jede opilý. Nakonec policisté řidiči zřejmě zachránili život

Povedený kousek mají za sebou policisté z Barrandova. Když si všimli auta kličkujícího až příliš blízko svodidel, mysleli si, že je jeho řidič opilý. Nakonec se ukázalo, že muž za volantem měl...

15. června 2026  17:01

Stanice lanovky na Petřín budou bezbariérové. Ale až za čtyři roky

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...

Pražský dopravní podnik (DPP) začne připravovat bezbariérové úpravy stanic lanové dráhy na Petřín. V pondělí to schválili radní města. Odhad nákladů je 80 milionů korun, práce by mohly začít v roce...

15. června 2026  15:54

Praha testuje na Andělu novou LED značku. Má zlepšit zásobování i průjezd tramvají

Praha testuje v Lidické ulici LED značky. Mají zlepšit zásobování i průjezd...

Praha nasadila v Lidické ulici na Smíchově nové proměnné LED dopravní značení. Technologie, která se běžně používá především v tunelech a na dálnicích, má pomoci vyřešit dlouhodobé problémy s...

15. června 2026  15:11

Přípravy na opravu Kbelské začnou už příští týden, pracovat se bude nepřetržitě

Ilustrační snímek

Celková rekonstrukce Kbelské ulice začne sice 2. července, už příští pondělí ale Technická správa komunikací začne s instalací dopravního značení. Rekonstrukce jedné z nejvytíženějších pražských...

15. června 2026  14:41

MHD za třetinu. Praha výrazně zlevní jízdné lidem pobírajícím složku superdávky

ilustrační snímek

Praha zavede nový tarif zvýhodněného jízdného pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Nárok na slevu 70 procent na měsíční kupon v MHD by měli mít od srpna lidé pobírající složku na živobytí...

15. června 2026  12:38,  aktualizováno  14:05

Na přechodech sice váhají, ale osvědčili se. Růžoví roboti rozvezou jídlo na Butovicích

Doručovací roboti foodora na Praze 13. (červen 2026)

Obyvatele Karlína jen tak něco nepřekvapí, jsou zvyklí i na růžové roboty v ulicích. Ti jim už půl roku vozí jídlo z fastfoodu, nově také z protější bageterie. Jelikož se pilotní projekt foodory...

15. června 2026  7:30

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou

Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní...

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...

15. června 2026

Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu

Lilia Khousnoutdinova miluje hru na klavír.

Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....

15. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.