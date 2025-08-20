D5 před Prahou stojí. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Autor: ,
  17:02aktualizováno  17:30
Dálnici D5 dnes odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu je neprůjezdný, doprava se odklání, kolony měří několik kilometrů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZSHK

Nehoda byla hlášena kolem 16:30. „Došlo k nehodě dvou nákladních vozidel. Na místě zasahují všechny složky IZS. Mělo by se jednat o zadní náraz, kdy řidič vozidla nedobrzdil,“ uvedla pro IDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

„Řidič, který nedobrzdil vozidlo před sebou, byl převezený do nemocnice, nicméně bez nějakého vážného zranění. Druhý řidič by měl být v pořádku, nemáme k němu hlášené zranění,“ sdělila Richterová.

Dálnice se směrem na Prahu po nehodě uzavřela, po 17. hodině ji policisté zprůjezdnili levým pruhem pro vozidla, která uvázla v koloně, poté se směr znovu uzavřel. „Dálnice bude uzavřena na delší dobu, kterou nyní nedokážeme odhadnout, než se náklad přeloží. Doprava je tedy odkloněna přes Rudnou,“ dodala mluvčí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Nejčtenější

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Cestující v pražské hromadné dopravě si od Nového roku připlatí. Radní v pondělí schválili zvýšení cen jednorázového jízdného, s výjimkou časových kuponů. Třicetiminutová jízdenka vyjde nově na 39...

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

Zájem dělat revizora je nečekaně velký. Uchazeče lákají hlavně vysoké výdělky

Premium

Až 75 tisíc korun měsíčně si mohou vydělat revizoři, které teď ve velkém najímá Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Důvodem je, že od srpna bylo zavedeno nastupování všemi dveřmi a řidič...

D5 před Prahou stojí. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Dálnici D5 dnes odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu je neprůjezdný, doprava se odklání,...

20. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:30

Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Ještě půl roku a sbohem Slavie. Řecký fotbalový reprezentant Christos Zafeiris odehraje v dresu úřadujícího českého šampiona podzimní část sezony a poté přestoupí do PAOK Soluň. „Ano, nalezli jsme...

20. srpna 2025  17:18

Zdražení MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

Od začátku příštího roku citelně zdraží MHD v Praze a Středočeském kraji. Zatímco pražští radní schválili jen navýšení ceny jednorázových jízdenek, zastupitelé Středočeského kraje posvětili zdražení...

20. srpna 2025  17:04

V Praze zdraží i pokuty za jízdu načerno. Od ledna bude hrozit až dva tisíce korun

Rada hlavního města v polovině srpna schválila zvýšení cen jízdného. Pražany s dlouhodobými kupony to moc trápit nemusí, pozor si však budou muset dát na jejich platnost. Jinak je čekají i vyšší...

20. srpna 2025

Bití vařečkou i svazování lepicí páskou. Soud muže potrestal za týrání dětí

Za dlouhodobé týrání pěti dětí, vlastních a vyženěných, potrestal Krajský soud v Praze muže z Lysé nad Labem sedmi lety vězení. Rozsudek není pravomocný, obhájce se na místě odvolal a kauzou se bude...

20. srpna 2025  14:32

Z vraždy ženy v mobilheimu na Kolínsku obvinili cizince, čin předem plánoval

Až výjimečný trest hrozí cizinci, kterého policisté obvinili z pondělní vraždy seniorky v obci Ratenice na Kolínsku. Čin podle kriminalistů plánoval, chtěl získat šperky, platební kartu a peníze....

20. srpna 2025  12:14

Z Olomouce do Prahy jel celý den, mnozí se ho báli a na noc musel za město. První vlak v Praze

Nazdááár, volali Pražané před 180 lety na vůbec první vlak, který dorazil do Prahy. Stalo se tak 20. srpna 1845 v půl páté odpoledne a před nádražím, dnes Masarykovým, nesměl chybět nikdo, kdo v...

20. srpna 2025

Cizinci přepadávali seniory a kradli jim šperky, devadesátiletého muže bili pěstí

Policisté zadrželi trojici maďarsky mluvících cizinců, kteří během jediného dne v Praze 6 přepadli tři seniory. První ženu přepadli při vstupu do kadeřnictví v Dejvicích a ukradli jí zlatý řetízek. O...

20. srpna 2025  10:10

Byt v Libčicích vzplál od vařiče, při požáru zemřel muž. Příčinou byla nedbalost

Při požáru bytového domu v Libčicích nad Vltavou u Prahy zemřel v úterý večer muž. Dům opustilo jedenáct lidí, jednomu dalšímu pomáhali hasiči. Nikdo další se nezranil. Příčinou požáru byla...

20. srpna 2025  8:17

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

20. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník...

19. srpna 2025  21:20

Tunel Blanka je částečně uzavřen po hromadné srážce. Dva lidé jsou zranění

Hromadná nehoda v úterní podvečer zkomplikovala provoz v tunelovém komplexu Blanka ve směru do Troji v Praze. Srazilo se několik osobních aut a pravděpodobně i dodávka a motocykl. Dva lidé utrpěli...

19. srpna 2025  21:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.