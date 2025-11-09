Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvoří se kolona

  17:49
Dálnici D5 na 2. km před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Obešla se asi bez zranění. Dálnice je ve směru na Prahu neprůjezdná, tvoří se kolona.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Ježek, MF DNES

Událost byla hlášena krátce před 17:00. „Havarovalo tam pět osobních vozidel, dálnici jsme museli uzavřít. Zatím nemám informaci, že by tam bylo nějaké zranění,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Policisté zasahují v budově VZP v Praze (3. listopadu 2025)

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. Podle...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách došlo k sesuvu svahu a části vozovky....

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky, který s sebou do vzniklé kaverny strhl zaparkované...

Více než pětikilometrová kolona aut se táhla od dálničního mostu u Rokycan až...

9. listopadu 2025  17:49

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že získali...

9. listopadu 2025  14:38,  aktualizováno  17:39

ONLINE: Plzeň - Slavia, za hosty chytá Staněk, domácí i s Višinským v základu

Mojmír Chytil ze Slavie a Sampson Dweh z Plzně sledují balon.

Slávističtí fotbalisté se chtějí vrátit zpět do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola nastupují ve šlágru na hřišti plzeňské Viktorie, zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online...

9. listopadu 2025  17:36

Postavili byty, ale chybí chodník i zastávka. Cesta do města je utrpení, trápí Kolíňany

Bytové domy Za Jízdárnou září novotou, sousední komunikace teprve vznikají.

Chodníky, odpadkové koše, lavičky i autobusová zastávka. To vše postrádají obyvatelé nových bytových domů na jižním okraji Kolína. Developerský projekt Za Jízdárnou přitom sliboval kromě komfortního...

9. listopadu 2025

Chata na Kladensku lehla kvůli závadě na elektroinstalaci popelem, škoda tři miliony

Chatu v Hřešicích na Kladensku zcela zničil požár. (9. listopadu 2025)

Rekreační chata shořela v neděli ráno v Hřešicích na Kladensku. Při příjezdu hasičů už byl objekt celý v plamenech, během hašení se navíc propadla střecha. Škoda je podle odhadu hasičů tři miliony...

9. listopadu 2025  12:22

Jako vyhrabané rolexky. Čajka se musí v hodinářském ráji s nákupy krotit

Petr Čajka z Bielu v zápase s Ambri Piottou

Od našeho spolupracovníka ve Švýcarsku Ze čtvrti Mett mu stačí dvacet minut svižné chůze podél říčky Schüss, která zásobuje místní jezero. Když se ohlédne směrem vpravo, v dáli spatří Tissot Arenu, domov hokejistů EHC Biel. Ještě pár...

9. listopadu 2025

Dukla - Ml. Boleslav 0:1, nepříjemná série hostů ukončena, výhru zařídil Zíka

Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Solomona Johna.

Trápení ukončeno, fotbalisté Mladé Boleslavi v lize po šesti zápasech bez výhry konečně slaví. V patnáctém kole uspěli na pražské Dukle po triumfu 1:0, o který se ve 33. minutě postaral Zíka, a v...

8. listopadu 2025  14:30,  aktualizováno  18:07

Zlín - Bohemians 0:1, Pražané se konečně dočkali vítězství, rozhodl Sakala

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Bensona Sakaly.

Sedm soutěžních zápasů v řadě nevyhráli, negativní sérii ale fotbalisté Bohemians ukončili na hřišti Zlína. V 15. ligovém kole ho přetlačili 1:0, tři body Pražanům vstřelil Sakala.

8. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:53

Zavřít závodiště v Chuchli? Dostihový sport by se dominově zhroutil, říká šéfka areálu

Ředitelka. Zuzana Rambová je ředitelkou dostihového závodiště Chuchle Arena...

Budoucnost pražského dostihového závodiště je nejistá. Jeho provozovatel sice na poslední chvíli vyjednal se státem novou smlouvu na pronájem, ale pouze na jeden rok. Úskalí této dohody a také význam...

8. listopadu 2025

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:13

Lidé s námi chodí i na rande, říká autorka nového průvodce pražskou architekturou

Tým projektu Mapamátky.

Původně to byl školní projekt zaměřený na popularizaci pražské architektury. Autorce Marii Zákostelecké a jejímu týmu se však rozvinul ve vyhledávanou poznávací aktivitu nejen pro turisty, ale i...

8. listopadu 2025  10:30

S McDavidem bych závodit nechtěl, culí se Kousal. Mluví o snech, rodině i přátelství

Sparťanský hokejista Pavel Kousal v podcastu Terezy Gojšové.

S kým by si chtěl zahrát v jedné formaci, kdyby si mohl vybrat jakékoliv hokejisty z celého světa? Zná význam čísla 23, jež nosí na zádech? Jaký sport si oblíbil nebo jaké jídlo nejčastěji vaří?...

8. listopadu 2025  9:30

