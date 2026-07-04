Na dálnici D5 se srazila dodávka s odtahovou službou, jeden člověk se zranil

Nehoda byla hlášena po 6:00 na 30. kilometru ve směru na Prahu. „Jednalo se o střet dodávkového vozidla a vozidla odtahové služby,“ uvedla Suchánková.
Kromě policie u nehody zasahovali i záchranáři. „Ošetřili jsme jednoho pacienta s poraněním hlavy, vezli jsme ho po ošetření do nemocnice v Hořovicích,“ řekla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
Kolem 7:30 začala auta místem nehody projíždět odstavným pruhem.
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