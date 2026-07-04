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Na dálnici D5 se srazila dodávka s odtahovou službou, jeden člověk se zranil

Autor: ,
  9:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vlček FrantišekMAFRA

Provoz na dálnici D5 mezi Žebrákem a Bavoryní na Berounsku zkomplikovala dnes ráno nehoda dodávky a auta odtahové služby. Jeden člověk utrpěl zranění, skončil v nemocnici. Dálnice byla ve směru na Prahu nejdříve zcela neprůjezdná, poté se podařilo zprovoznit odstavný pruh, řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Nehoda byla hlášena po 6:00 na 30. kilometru ve směru na Prahu. „Jednalo se o střet dodávkového vozidla a vozidla odtahové služby,“ uvedla Suchánková.

Kromě policie u nehody zasahovali i záchranáři. „Ošetřili jsme jednoho pacienta s poraněním hlavy, vezli jsme ho po ošetření do nemocnice v Hořovicích,“ řekla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Kolem 7:30 začala auta místem nehody projíždět odstavným pruhem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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