Na D5 u Králova Dvora se srazilo nákladní s osobním autem, jeden člověk zraněný

Na 21. kilometru dálnice D5 u Králova Dvora ve směru na Prahu se srazil nákladní automobil s osobním vozem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, přičemž hasiči poskytli předlékařské ošetření jednomu člověku, který si stěžoval na bolest nohy, sdělil iDNES.cz mluvčí hasičů Tomáš Bakalář. Doprava je v místě nehody částečně omezena, průjezdný je pouze levý jízdní pruh.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ÚAMK / ŘSD

„Řidič nákladního vozu nedodržel bezpečnou vzdálenost v husté dopravě. Nestihl dobrzdit a narazil do osobního vozidla jedoucím před ním,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že oznámení o nehodě přišlo v 7:45.

Místo nehody je potřeba uklidit, proto zde zůstává doprava částečně omezená. Průjezdný je pouze levý jízdní pruh.

„Na vozidlech jsme provedli protipožární opatření, posyp uniklých provozních kapalin sorbentem. Jedna osoba si začala stěžovat, že ji bolí noha, na místo jsme povolali zdravotnickou záchrannou službu a zatím poskytujeme první pomoc,“ řekl Bakalář.

Provoz by měl být omezen pouze krátce.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

Jen „chyba" v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Vděčný za lekce i šanci na další rok. Bašta hodnotil sezonu USK: Jako horská dráha!

Martin Bašta jako trenér USK Praha

Premiérovou sezonu v roli hlavního kouče basketbalistek USK Praha hodnotil Martin Bašta se synem v náručí. Malý Tadeáš zvídavě zkoumal nejen medaili, kterou jeho táta převzal po vítězství ve finále...

26. dubna 2026  19:07

Další tři body Zbrojovky, Opava ztratila s béčkem Sparty. Dvorník se loučil výhrou

Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří si již v pondělí zajistili návrat do nejvyšší soutěže po třech letech,...

26. dubna 2026  12:47,  aktualizováno  17:08

Muž se zákazem řízení ujížděl strážníkům, honička skončila nehodou

Honička v Záběhlicích skončila nehodou, řidič měl navíc zákaz řízení a policie...

Honička v Praze 10 skončila v neděli odpoledne nehodou. Hlídka strážníků pronásledovala řidiče, který posléze naboural do zaparkovaného auta. Policie v autě našla látky, u nichž nyní zjišťuje, zda se...

26. dubna 2026

Město plné pastí na cyklisty. Jezdců v Praze přibývá, chybí nejen bezpečné trasy

Mnoho Pražanů vyrazilo do zaměstnání na kole. (16. června 2011)

Na kole by po metropoli jezdili častěji, ale bojí se. Podobnou zkušenost popisuje řada Pražanů, kteří jinak kolo běžně využívají alespoň rekreačně. Bariérou pro každodenní jízdu přitom často není...

26. dubna 2026

Náskok na Spartu? Mě to nezajímá. Kouč Trpišovský o vývoji ligy i trestu pro Bořila

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský slaví s fanoušky vítězství nad Olomoucí.

Čepici si otočil kšiltem dozadu. A jak kráčel od lavičky, bylo na něm vidět, jak se mu ulevilo. Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský každého z hráčů objal. „Vítězství si vážíme,...

26. dubna 2026  9:49

Na titul nemyslím. Hotovo ještě není, ale bude to složité, ví Priske po Bohemians

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Bohemians.

Musel vědět, že ta otázka po porážce 0:2 na Bohemians přijde. Trenére, je po šancích na titul? zeptali se novináři Briana Priskeho. „Na to je ještě brzy, ještě se bude hrát o patnáct bodů,“ odvětil...

26. dubna 2026  7:07

Góly jen jako náhradník. Už je to u nás zase mnohem veselejší, líčil slávista Chytil

Slávistický útočník Mojmír Chytil zblízka překonává brankáře Jana Koutného z...

Když v jarní části fotbalové ligy naskočil na hřiště z lavičky, skóroval. Slávistovi Mojmíru Chytilovi role náhradníka prostě svědčí. „Je to hráč, který do utkání umí vstoupit. Zase byl tam, kde být...

25. dubna 2026  21:05

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

25. dubna 2026  19:40

Červená změnila zápas, uznal Priske. Ale z prohry Mercada neviníme, řekl Haraslín

Tvrdý zákrok Johna Mercada (Sparta) na Lukáše Hůlku z Bohemians.

Dost možná to byl rozhodující okamžik. Takový, který fotbalové Spartě definitivně překazil jakékoliv naděje na titul. Ekvádorský křídelník John Mercado viděl červenou kartu na Bohemians, kde pak jeho...

25. dubna 2026  19:15

Bohemians - Sparta 2:0, Mercado dostal červenou, domácí rozhodli po půli

Milan Ristovski z Bohemians slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté závěr základní části Chance Ligy nezvládli. Na půdě Bohemians padli 0:2 poté, co od 20. minuty hráli bez vyloučeného Mercada. Domácí početní výhodu využili dvěma slepenými góly...

25. dubna 2026  17:21,  aktualizováno  19:06

