Kolony aut zmizely. Lidé z obcí podél dokončené D4 si však stěžují na hluk

„Nekonečné kolony jsou pryč,“ konstatuje s úlevou Renata Skalová, starostka Chraštic na Příbramsku. Právě tuto obec totiž po mnoho let každodenně dělily vedví nekonečné štrúdly tisíců aut.

Kam umístíme náš křížek?

Přesun dopravy o několik set metrů za humna Chraštickým umožňuje řešit konečně i trochu jiné problémy. Třeba to, kam umístit křížek, který kvůli dostavbě D4 musel zmizet z části Chraštičky. O tom, kde se bude nově vyjímat, nyní lidé rozhodují v anketě na webu obce.

Dálnice D4 V prosinci se naplno otevře 32 kilometrů nové dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Je to navíc první takto velký PPP projekt v České republice postavený za soukromé peníze, kdy stát bude stavbu postupně splácet.

Úlevu zažívají i o pár kilometrů dál směrem ku Praze, v Milíně. Obec prošla zatěžkávací zkouškou v druhé třetině dálničních prací. Nejprve na dohled některých obydlí stavbaři odstřelovali skalní masiv, který stál D4 v cestě, a poté se hlavní milínská ulice proměnila na půl roku v objízdnou trasu.

„Už od té doby, kdy se začalo kolem Milína jezdit byť jedním pruhem, je tu větší klid. A teď je to ještě lepší,“ říká starosta Vladimír Vojáček s tím, že po kompletním zprovoznění D4 přijdou na řadu dvě pro místní zásadní stavby – rozšíření provizorní okružní křižovatky na tahu I/66 před obcí a nájezdem na dálnici a také nový průtah Milínem.

Ten slíbili silničáři jako kompenzaci za zmiňovanou objížďku vedoucí středem obce. „Zatím nevíme, zda to bude záležitost příštího roku. Zvažujeme, že když už se bude dělat silnice, pustili bychom se i do rekonstrukce okolí,“ podotýká Vojáček.

Ještě předtím bude očekávat, co ukáže měření hluku na dálnici. Už prý zaznamenal od obyvatel několik připomínek, že je provoz slyšet.

Změna akustických poměrů, která může některé místní nepříjemně překvapit, není na D4 novinkou. Podobně reagovali lidé z Dubence u Příbrami, když v jejich sousedství před lety část dálnice zprovoznili. Auta nově jela mimo obec, ale byla více slyšet.

Stejná situace může nyní nastat nejen v Milíně, ale třeba také ve zmíněných Chraštičkách či v Zalužanech. „Dálnice je o něco dál, ale auta po ní budou jezdit rychleji. To se může projevit na hluku. Mám už informace od některých občanů, ale možná to je jen tím, že se na to víc zaměřují,“ vysvětluje starosta Zalužan Tomáš Pechar. Vše má ukázat chystané měření.

„Rovněž u nás zatím nevíme, zda nebudeme muset řešit zvýšení hluku v Chraštičkách. Někteří obyvatelé si stěžují,“ přidává se s podobnou připomínkou také starostka sousedních Chraštic.

„Aby tady nechcípl pes“

Před čtyřmi lety, ještě než dostavba D4 začala, navštívil iDNES.cz Čimelice na Písecku. Někteří obyvatelé tam tehdy pochybovali, že v roce 2024 bude dálnice kolem jejich obce hotová. Všichni dotázaní se tehdy na obchvat těšili, protože hlavní tah z Písku na Prahu vede přes celé Čimelice a dopravní zátěž je tam obrovská.

„Je to neúnosné, to vidíte sám. Tolik aut sem nepatří, hlavně těch velkých,“ ukazovala tehdy u přechodu přes silnici první třídy maminka Vendula Charvátová. Na dálnici tam místní v tu dobu čekali už patnáct let, a tak byli ohledně termínu dokončení zdrženliví. Vše ale nakonec klaplo a už je prakticky hotovo.

Nálada se však za tu dobu částečně změnila, alespoň podle reakcí obyvatel, s nimiž redakce v tomto týdnu mluvila. „Víte, asi skoro všichni jsou samozřejmě moc rádi, že si tady oddychneme od velkého provozu. Ale já mám trochu obavy, jak to říct, aby tady nechcípl pes,“ vyprávěla u toho samého přechodu v centru obce jedna z místních, která nechtěla uvést jméno.

Podobný postoj se u dotázaných několikrát opakoval, ale našli se i tací, kteří se vyloženě těší, až většina aut zmizí. „Zkuste tady chvíli stát a počítat auta. Je to hrozné. A těch kamionů. Ať už jsou pryč,“ volala od obchodu na návsi jedna ze starších obyvatelek.

Ve všední den po poledni tudy za čtvrt hodiny projelo 300 osobních a 50 nákladních aut. Za hodinu to tak je pravidelně hodně přes tisíc aut, když je silný provoz.

Pak je zde i opačná strana, a to jsou místní podnikatelé. Třeba v restauraci Na Knížecí, která je rovněž na návsi u hlavního tahu, už před čtyřmi lety věděli, že se na výrazný pokles hostů musí připravit. Teď, těsně před dokončením dálnice, tam přemýšlí o tom, zda se vůbec podaří povoz zachovat. „Místní sem moc nechodí, může nás to položit,“ zaznělo od zaměstnanců.