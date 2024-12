Dálnice D4 se naplno rozjede před Vánoci. Jak rostla nová jižní cesta

Rok první: Pruhy v polích

Povětšinou francouzští stavitelé, kteří si na přepravu materiálu a další dílčí práce postupně nasmlouvali mnohé firmy z blízkého i vzdálenějšího okolí, rozjeli především zemní práce. Z polí kolem původní Strakonické mizely pruhy vegetace a nahradily je odkryté hnědavé pásy. Půdu ještě prozkoumali archeologové a pyrotechnici.

Řidiči v prvních měsících nadále směrem na jih projížděli po silnici I/4, aniž by si všimli větších změn. Ty ale začaly být rychle patrné. Už jen z čilého pohybu nákladních aut a další techniky. „Doufáme, že se letos podaří zvládnout přes dvacet procent celkového objemu prací,“ uvedl při návštěvě stavby ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podařilo se.

Nicméně přišly první komplikace, i když ne stavebního rázu. Také na projekt dostavby D4 totiž dopadlo prudké zdražení materiálů. „V případě některých komodit, jako je železo či armovací ocel, je navýšení až o 50 procent oproti cenám z letošního února,“ upozornil v květnu 2022 Martin Kupka.

Rok druhý: D4 roste vzhůru

18 km starších úseků D4 prošlo modernizací. 18 mld. korun je přibližná cena dostavby D4. 32 km dálnice je zcela nových. 2048 V tomto roce přejde správa D4 pod stát.

Popis další fáze stavby pod taktovkou Via Salis je dobré podpořit trochou statistiky. Konsorcium staví najednou 32 kilometrů nové dálnice, na které má být 40 přemostění různého typu. Od klasických mostů po takzvané ekodukty pro bezpečnou migraci zvěře. Právě jejich betonové základy, které v podobě obřích sloupů rychle rostou k nebi jsou nyní pro projíždějící největší podívanou.

A tempo prací neuvadá. Až na 420 metrů dlouhou estakádu přes Skalici u Nerestců mají být jejich hrubé konstrukce hotové do konce roku 2023. Kromě betonu už ale místy dělníci pokládají rovněž asfalt.

Zcela mimořádnou akcí je odstranění části skalního masivu u Milína. Horninu je třeba co nejbezpečněji a s minimálním hlukem po částech odstřelovat, aby se do vzniklé průrvy čtyřproudovka vešla.

Rok třetí: Co týden, to změna

Zatímco dál pokračuje stavba na zbrusu nových úsecích, silničáři se pustili rovněž do modernizace už využívaných částí Strakonické, a to jak na Příbramsku, tak na Písecku. Celkem jde o 18 kilometrů. Poblíž křižovatky Lety pomalu vzniká také budoucí řídicí centrum dálnice.

Zbývá něco málo přes rok do plánovaného dokončení, a ačkoli jde stavba rychle kupředu, pro řidiče začíná největší test nervů. Dál se staví za plného provozu, ale trasa se čím dál častěji mění, jedna objížďka střídá druhou. Své o tom vědí v Milíně, kam byla doprava ze čtyřky svedená na celý půlrok.

Velké finále je na dohled

Je polovina června 2024. Zbývá dokončit povrchy, nainstalovat dopravní informační systém, dostavět a uvést do provozu operační centrum. Řidiči už mohou využívat velkou část budoucí D4. Nejprve jezdí v zúžení, od podzimu už ve čtyřpruhu. A pár dnů před Vánoci bude nová D4 oficiálně dálnicí.

Dostavba D4 je největším a nejrychleji dokončeným dálničním projektem v Česku. S tolerancí maximálně jednotek dnů ji stavitelé z Via Salis předají do provozu za tři roky a šest měsíců. Dle smlouvy ji budou provozovat až do roku 2048, kdy má D4 přejít pod státní správu.