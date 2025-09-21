Dálnici D4 zablokovala hromadná kolize několika aut, motorky i přívěsu s koněm

  18:05
Na dálnici D4 směrem na Prahu došlo v neděli odpoledne k nehodě pěti vozidel včetně motocyklu a vozu s přívěsem, v němž byl kůň. Provoz v úseku mezi 12. a 14. kilometrem je sice možný, ale jen se zvýšenou opatrností. Na místě aktuálně zasahují záchranáři, policie, hasiči i veterinární služba.
Dálnici D4 zablokovala směrem na Prahu hromadná kolize několika vozidel včetně...

Dálnici D4 zablokovala směrem na Prahu hromadná kolize několika vozidel včetně motocyklu a vozu s přívěsem, v němž byl kůň. (21. září 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Dálnici D4 zablokovala směrem na Prahu hromadná kolize několika vozidel včetně...
Dálnici D4 zablokovala směrem na Prahu hromadná kolize několika vozidel včetně...
Dálnici D4 zablokovala směrem na Prahu hromadná kolize několika vozidel včetně...
Dálnici D4 zablokovala směrem na Prahu hromadná kolize několika vozidel včetně...
Podle dostupných informací se nehoda stala v neděli krátce před 18. hodinou na trase mezi Strakonicemi a Prahou. „Kolize několika osobních aut, motocyklu a osobního vozu s přívěsem pro přepravu koní částečně zablokovala vozovku, což způsobuje komplikace řidičům mířícím do hlavního města,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Na D1 ve směru na Prahu bourala čtyři auta, pro zraněného přiletěl vrtulník

Policie proto vyzývá motoristy, aby v místě nehody zpomalili a dbali pokynů složek integrovaného záchranného systému. Ty se aktuálně snaží zajistit kompletní průjezdnost dálnice ve směru na Prahu a zároveň poskytují pomoc účastníkům nehody. Dopravní komplikace by podle prvních odhadů mohly trvat až do večerních hodin.

„Na místě pracují i hasiči, zdravotníci a veterinární služba, kteří zajišťují nejen vyproštění havarovaných vozidel a koně, ale také bezpečnost dalších účastníků silničního provozu,“ informovala mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

Situaci na místě nadále sledují policisté, kteří budou vyšetřovat příčiny hromadné kolize.

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

