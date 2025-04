Stavba středočeské D3 začne za tři roky, možná ze soukromých peněz, řekl šéf ŘSD

„Jakékoli salámování by způsobilo problémy. Cílem je připravit a postavit stavbu najednou. Může to být i formou PPP projektu, protože je to jeden ze zvažovaných PPP projektů, na což teď dokončujeme studii proveditelnosti. Uvidíme, jak rozhodne vláda, zda stavbu zařadí mezi PPP projekty, nebo ne,“ uvedl Mátl.

Ministr dopravy Martin Kupka přitom v roce 2023 na setkání se starosty v Jílovém u Prahy uvedl, že využití PPP projektu by bylo kvůli častým odvoláním a žalobám odpůrců trasy značně rizikové.

Dostavba D3 má řadu odpůrců, vadí jim, že dálnice povede turisticky atraktivním Posázavím. Obávají se i problémů s podložím v okolí Jílového u Prahy, kde se ve středověku těžilo zlato. Ministerstvo dopravy a ŘSD projekt obhajují. Podle Mátla odpor občanských sdružení při přípravě D3 neslábne.

„Zejména Alternativa D3 dělá všechny kroky pro to, aby ta stavba připravená nebyla. Jestli něco trochu usnulo, tak odpor samospráv. Z jednání, která absolvujeme, mám pocit, že zástupci měst a obcí dotčených dálnicí D3 pochopili, že je třeba ji ve Středočeském kraji postavit, a to co nejdříve. V této chvíli ladíme se všemi podobu dálnice. Dokončují se plánovací smlouvy se zástupci měst a obcí tak, abychom si vyříkali podobu dálnice a případně podmínky, za kterých budou tolerovat samotnou výstavbu,“ dodal Mátl.

Kde by měla vést dálnice D3 Posázavím

Odpůrci stavby ze spolku Alternativa středočeské D3 tvrdí, že územní řízení začalo v tichosti kvůli omezení účasti veřejnosti a obce nemají kompletní podklady. ŘSD to odmítlo.

Na trase budoucí dálnice se začínají dělat průzkumné štoly tunelů. „Doděláváme podrobné geodetické průzkumy na mostu přes Sázavu a na všech úsecích dokončujeme dokumentaci pro povolení stavby,“ řekl Mátl.

ŘSD chce letos také oslovit vlastníky pozemků a začít vykupovat pozemky po celé trase. „To je velmi důležité, protože na těch 57 kilometrech oslovíme spoustu lidí, kteří pozemky vlastní, a příprava stavby se posune výrazně dál,“ uvedl Mátl. Věří, že většina vlastníků prodá ochotně, protože stát podle něj nabízí dobré ceny.

Dálnice má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Středočeská část by měla měřit 58,5 kilometru. Zatímco ve Středočeském kraji se stavět ještě nezačalo, na jihočeské části se budují dva poslední úseky dlouhé téměř 16 kilometrů od Kaplice – nádraží k Dolnímu Dvořišti. „Za dva roky se dostaneme plynule od Mezna, kde teď dálnice D3 začíná, až po Rakousko,“ dodal Mátl.