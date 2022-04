Začaly přípravy na stavbu středočeské části D3, podloží zkoumají sondy

Projekt dokončení dálničního tahu na jih a propojení s již hotovými jihočeskými úseky je pro region mimořádně důležitý. Měl by totiž ulevit dálnici D1 a také přetížené silnici I/3, která chybějící dálnici nyní víceméně supluje. Tamní obyvatelé ale za to trpí nadměrnou dopravou, kterou by měla D3 po dokončení alespoň částečně pojmout. Výstavba dálnice byla plánována už od roku 1987. O rok později začala stavbou obchvatu Tábora, který však po zprovoznění nebyl označovaný jako dálnice. Dostavba středočeských úseků vyjde na desítky miliard korun. Podle plánů resortu dopravy se počítá se zahájením prací kolem roku 2025. Hotovo by pak mohlo být zhruba do čtyř let. Práce na D3 budou podobně jako na D4 rozděleny do jednotlivých úseků. Na trojce to budou: okraj Prahy – Jílové, Jílové – Hostěradice, Hostěradice – Václavice, Václavice – Voračice a Voračice – Nová Hospoda.