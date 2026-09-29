Při nehodě na D11 u Poděbrad zemřel řidič, dálnice je uzavřená

Uvedli to policisté.
Nehoda se stala kolem 9:00 na 38. kilometru ve směru na Prahu. Dálnice je neprůjezdná mezi 39. a 35. kilometrem, tedy mezi sjezdy do poděbradské části Kluk a Vrbové Lhoty.
„Při dopravní nehodě byl jeden z řidičů ve voze zaklíněn. Po vyproštění probíhala resuscitace, ta bohužel nebyla úspěšná a muž na místě zemřel. Druhý řidič vyvázl bez zranění,“ uvedla policie.
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