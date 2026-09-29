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Při nehodě na D11 u Poděbrad zemřel řidič, dálnice je uzavřená

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  9:43aktualizováno  10:29
Nehoda na D11 u Poděbrad. (29. září 2026)

Nehoda na D11 u Poděbrad. (29. září 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda na D11 u Poděbrad. (29. září 2026)
Nehoda na D11 u Poděbrad. (29. září 2026)
Nehoda na D11 u Poděbrad. (29. září 2026)
Nehoda na D11 u Poděbrad. (29. září 2026)
11 fotografií
Dálnici D11 nedaleko Poděbrad na Nymbursku dopoledne zablokovala nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů zemřel. Na místo letěl i vrtulník, směr na Prahu je neprůjezdný.

Uvedli to policisté.

Nehoda se stala kolem 9:00 na 38. kilometru ve směru na Prahu. Dálnice je neprůjezdná mezi 39. a 35. kilometrem, tedy mezi sjezdy do poděbradské části Kluk a Vrbové Lhoty.

„Při dopravní nehodě byl jeden z řidičů ve voze zaklíněn. Po vyproštění probíhala resuscitace, ta bohužel nebyla úspěšná a muž na místě zemřel. Druhý řidič vyvázl bez zranění,“ uvedla policie.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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