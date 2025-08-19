Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Vůz začal hořet před 11:00. „Jde o požár kabiny a částečně i návěsu,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Zhruba o půl hodiny později dostali hasiči požár pod kontrolu, před 12:00 byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem. Kolem poledne ještě pokračovala kontrola auta a vyhledávání skrytých ohnisek požáru.
Podle policejní mluvčí Michaely Richterové kamion vezl autoskla, náklad je třeba přeložit. Na místě může být provoz omezený ještě několik hodin. Na dálnici se vytvořily několikakilometrové kolony.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz