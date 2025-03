Nový asfalt na D11 u Sadské zpomalí provoz. Opravy potrvají do června

V úseku od sjezdu u Sadské až ke Starému Vesci probíhá pokládka nového asfaltového povrchu. Řidiči v tomto směru musí počítat s omezením, provoz je veden pouze levým jízdním pruhem, což může zejména v dopravní špičce způsobit drobná zpoždění.

„Aktuálně už na jízdním pásu směr Praha probíhá pokládka asfaltových vrstev a dokončuje se systém odvodnění. Do půlky dubna chceme opravenou dálnici v tomto směru uvést do provozu,“ informoval Jiří Veselý ze středočeského odboru komunikace Ředitelství silnic a dálnic. V opačném směru na Hradec Králové by podle něho měla oprava začít přibližně v polovině května.

„Po celou dobu oprav bude doprava vedena dvěma zúženými jízdními pruhy v každém směru, tedy 2/2 a rychlostí sníženou v místě opravy na 80 km/h max,“ dodal Veselý. Náklady na opravu úseku směr Praha činí 106,71 milionu korun bez DPH a práce zde potrvají celkem 25 dní. Opravu má na starosti společnost Strabag SIS a.s.

Ve směru na Hradec Králové se bude opravovat úsek mezi kilometry 36,7 až 40,2, kde je vozovka v horším stavu – původní cementobetonový kryt vykazuje trhliny, výtluky a celkovou degradaci povrchu. Tento úsek opraví společnost Skanska a.s. za 110,93 milionu korun bez DPH a práce potrvají 37 dní.