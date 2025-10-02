Na opravě D10 pracují silničáři i v noci, aby snížili dopad na plynulost dopravy

  8:54
Na opravě 3,5kilometrového úseku dálnice D10 a navazující 400metrové části Pražského okruhu pracují silničáři i za tmy. Cílem nočních směn je dodržet harmonogram a co nejméně negativně ovlivnit plynulost dopravy. Práce na dálnici spojující hlavní město s Turnovem potrvají do poloviny listopadu, informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem rekonstrukce.
Zahájení oprav dálnice D10 a Pražského okruhu (22. srpna 2025)

Zahájení oprav dálnice D10 a Pražského okruhu (22. srpna 2025) | foto: ČTK

Odhady ceny se původně pohybovaly kolem 450 milionů Kč. Zhotovitelem stavby za 289,9 milionu korun je společnost Skanska. Úsekem, jehož rekonstrukce je za polovinou, projede podle posledního sčítání v průměru 60 tisíc aut denně, třetinu tvoří nákladní doprava. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla se díky nastaveným inženýrským opatřením podařilo eliminovat negativní dopady stavby na plynulost provozu.

Nová silnice u Mladé Boleslavi odvede kamiony z přetížené výpadovky na Jičín

V noci doprava klesá o 60 procent. „Na místě tak můžeme nasadit například několik fréz současně, protože masivní odvoz materiálu nepůsobí problémy v dopravě,“ uvedl důvody noční práce oblastní manažer společnosti Skanska Petr Dohnálek.

Kvůli vysoké intenzitě dopravy zůstane po celou dobu opravy v obou směrech zachován provoz ve dvou zúžených jízdních pruzích. Rychlost v omezení je snížena na 80 km/h.

Silničáři na úseku D10 opravují vyjeté koleje, trhliny a deformace, na navazující části Pražském okruhu jsou příčné i podélné trhliny. Ty jsou i na mimoúrovňových křižovatkách v Satalicích a Radonicích, jejichž oprava je součástí rekonstrukce.

Komplikace na D10. Dálnici u Turnova čeká rozsáhlá oprava, řidiči musí zpomalit

Na opravu úseku D10 bude navazovat další výměna vozovky na téže dálnici zhruba šest kilometrů od Staré Boleslavi směrem na Prahu.

